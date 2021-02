"Last Resort Reloaded" o variantă remake pentru originalul din anul 2000. Acest track este inspirat de tânărul artist de pe TikTok Jeris Johnson al cărui cover după piesa Papa Roach s-a viralizat rapid. La o săptămână după viralizare formaţia era deja în studio cu tânărul artist, dând un ritm de trap şi hip-hop bass boosted clasicului single. Videoclipul îi prezintă pe Jacoby Shaddix and co alături de tânărul TikToker mişcându-se într-un peisaj dezolant, post apocaliptic.

Tânărul Johnson a declarat următoarele despre colaborarea cu Jacoby:

Este foarte distractiv să cânt cu el şi împreună şi asta a ajutat mult la lansarea piesei. Am intrat în studio împreună şi am realizat acel TikTok. Eram curioşi să vedem cum reacţionează publicul şi acesta a fost foarte receptiv, cu 4 milioane de vizualizări şi dorind mai mult. Atunci ne-am decis să trecem mai departe.

Vedeta de pe TikTok a tot ascultat "Last Resort" în adolescenţă şi copilărie, când avea antrenamente de fotbal american. Antrenorii dădeau piesa la maxim când îi duceau pe băieţi cu camioneta la meci şi toţi intrau în spiritul competiţiei sportive, cu acea piesă de "pump up". Nu trebuie uitat nici mesajul original al piesei şi campania de conştientizare pe care o aduce cu privire la problemele mentale, adicţie, suicid.

Shaddix e încântat că a ajutat stilul şi sunetul trupei să evolueze, obţinând şi un nou segment de fani, la care nu avea acces până acum. Starul TikTok a lansat pe 29 ianuarie un EP, "My Sword", care include şi un remix la piesa "Damn!" de la Nickelback, realizat în colaborare cu solistul Chad Kroeger. Papa Roach are la rândul său un an ocupat în faţă, pregătind un nou album, dar şi o colecţie de hituri. Shaddix se pregăteşte să îşi facă debutul în actorie, apărând în filmul "The Retaliators".

Papa Roach a avut ultimul mare concert din Bucureşti în 2020 înainte de pandemie. A cântat la Arenele Romane pe 3 martie, cu toate hiturile mari în setlist.