Jerry Cantrell, fondatorul Alice In Chains a lansat piesa "Siren Song" - AUDIO

Jerry Cantrell este sufletul Alice In Chains şi este un artist prolific şi creativ, atât alături de trupa care a pus o cărămidă la baza grunge-ului, dar şi în cariera solo. Chitaristul şi compozitorul va lansa albumul "Brighten" pe 29 octombrie şi îl anticipează cu acest single, "Siren Song", care are o distribuţie fabuloasă a artiştilor implicaţi, pe care îi vom auzi şi pe album.

Printre ei se numără Tyler Bates (în rol de producător), compozitorul din spatele coloanei sonore "John Wick", dar şi "Guardians of the Galaxy", plus omul care a şlefuit ultimele albume ale lui Marilyn Manson. Mai apare şi Greg Puciato de la The Dillinger Escape Plan în rol de backing vocal, dar şi Joe Barresi pentru mixaj, după ce a lucrat cu TOOL şi Queens of the Stone Age.

La tobe îi auzim pe Gil Sharone şi Abe Laboriel Jr., ultimul fiind colaborator al lui Paul McCartney. O altă legendă, Duff McKagan, basistul Guns N' Roses se va auzi pe câteva piese. Cantrell a şi cântat cu acest supergrup în cadrul câtorva concerte sold out din Los Angeles în ultimele luni. De altfel unele dintre piese s-au născut din jam session-uri în pregătirea acelor concerte.

Iată tracklist-ul lui "Brighten":

01. Atone

02. Brighten

03. Prism of Doubt

04. Black Hearts and Evil Done

05. Siren Song

06. Had To Know

07. Nobody Breaks You

08. Dismembered

09. Goodbye (Elton John cover)

A trecut ceva vreme de la ultimul album solo al lui Jerry Cantrell, "Degradation Trip" fiind lansat în 2002 alături de basistul Metallica Robert Trujillo şi toboşarul Faith No More Mike Bordin. Cantrell a mai lansat un album solo şi în 1998, "Boggy Depot", dar şi coloane sonore pentru filme ca "John Wick 2", "Last Action Hero", "The Punisher" şi "The Cable Guy".

Cu Alice în Chains a lansat ultimul album în 2018, "Rainier Fog".