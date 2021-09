Premiile Emmy 2021 au adus un mare succes pentru producţii Apple TV+, Netflix - Listă câştigători

Practic Premiile Emmy sunt un soi de Oscar-uri pentru televiziune, pentru micul ecran şi seriale. "The Queen's Gambit" şi "The Crown" au fost cap de afiş, dar şi "Ted Lasso" a făcut senzaţie. Aceasta este ediţia cu numărul 73 a premiilor Emmy şi există inevitabil şi o controversă. Are de-a face cu numărul mare de actori albi premiaţi, în detrimentul celor de culoare. Există şi un hashtag numit "#Emmysowhite".

Gilian Anderson, care a jucat o excelentă Margaret Thatcher în the "Crown" a primit un trofeu pentru rol secundar. În aceste zile o vedem pe Netflix în proaspăt lansatul sezon 3 al serialului "Sex Education", dar şi în "The Fall", care a ajuns recent pe reţeaua de streaming. În el joacă şi Jamie Dornan. Am avut şi surprize, precum trofeul luat de Evan Peters pentru rolul secundar într-o serie limitată, "Mare of Easttown", savurat pe HBO Go în acest an. Kate Winslet, protagonista acestui serial dramatic cu crime nerezolvate a plecat acasă cu o distincţie importantă pentru rol principal, "Mare" disputând categoria cu super producţii ca "WandaVision" şi "The Queen's Gambit".

Iată lista completă a câştigătorilor:

Cel mai bun serial dramatic - "The Crown"⁣

Cel mai bun serial de comedie - "Ted Lasso"⁣

Cea mai bună miniserie TV - "The Queen’s Gambit"⁣

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Brett Goldstein ("Ted Lasso"⁣)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Hannah Waddingham ("Ted Lasso"⁣)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Tobias Menzies ("The Crown"⁣)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Jean Smart ("Hacks"⁣)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Josh O’Connor ("The Crown"⁣)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Olivia Colman ("The Crown"⁣)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Gillian Anderson ("The Crown"⁣)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Jason Sudeikis ("Ted Lasso"⁣)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Kate Winslet ("Mare of Easttown"⁣)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Evan Peters ("Mare of Easttown"⁣)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Julianne Nicholson ("Mare of Easttown"⁣)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Peter Morgan ("The Crown”)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Ewan McGregor ("Halston")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Lucia Aniello ("Hacks”)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Michaela Coel ("I May Destroy You”).

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Lucia Aniello ("Hacks")

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Jessica Hobbs ("The Crown")

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Scott Frank ("The Queen’s Gambit”)

"Ted Lasso" cu al său adorabil Jason Sudeikis a primit 4 trofee (un simpatic antrenor de fotbal american care vine în UK să antreneze soccer), în vreme ce "The Crown" a plecat acasă cu 7 distincţii. "The Queen's Gambit", unul dintre cele mai vizionate seriale de pe Netflix a luat două Emmy-uri. Poate cel mai mare nume masculin premiat a fost Ewan McGregor pentru rolul principal din "Halston", găsit pe Netflix acum.