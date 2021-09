Nicu Covaci de la Phoenix a fost la podcastul lui DJ Gojira de la HappyFish

Pregătirile pentru Saga Festival 2021, eveniment programat să aibă loc în perioada 10 - 12 septembrie, la Romaero Băneasa, sunt în plină derulare, organizatorii lucrând la construcția scenelor cu design-uri unice în România.

Noi artiști completează lineup-ul SAGA Festival 2021

Lineup-ul evenimentului a fost de curând completat. Pe lângă artiștii internaționali anunțați, unii dintre cei mai apreciați și iubiți artiști români se alătură ediției din 2021 a festivalului. Antonia, INNA, Deliric, Grasu XXL, Gojira & Planet H, Guess Who, Prny & Lu-K Beats, Spike, Bad and Boujee, Chronic DJs (Grigo & ABS), DJ Chill Will, DJ DOX, DJ Grewu, DJ Sauce (Satra Benz DJ), DJ Sfera, Johnny Damix și Moza Kaliza vor urca pe scenele SAGA cu show-uri speciale pentru festivalieri.

Bilete de o zi la Saga Festival 2021

Biletele pentru fiecare zi de festival au fost puse în vânzare. Cele din categoria Acces General se vând la prețul de 249 de lei. La Rave Pit, prețul unui bilet de o zi se ridică la 399 de lei, iar la VIP prețul este de 499 de lei. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.

Lineup-ul pe zile - SAGA Festival 2021

SAGA Festival își deschide porțile pe 10 septembrie și, timp de trei zile, festivalierii vor fi parte dintr-o poveste vibrantă, ce va fi sursa energiei pe care cu toții o așteaptă. Mai jos puteți consulta lineup-ul pe zile și scene al evenimentului.

Vineri, 10 septembrie

Source Stage

DJ Andi

Manuel Riva

Mike Williams

INNA

Clean Bandit (DJ Set)

Sigala

Don Diablo

Tiesto

Salvatore Ganacci

Heat Stage

ADIN

Amelie Lens

ANNA

Joris Voorn

Kolsch

Maceo Plex

Spark Stage

Artbat

Dobrikan

Franky Rizardo

Mario Persic

Mathame

Sonny Fodera

Adrian Eftimie

Switch Stage

DJ Dox

Gojira & Planet H

Guess Who DJ Set

Johnny DaMix

Sâmbătă, 11 septembrie

Source Stage

Gino & Maxx

John Newman

Morten

Nervo

Nicky Romero

No Parachute

Regard

Sickick

Timmy Trumpet

W&W

Heat Stage

Chris Liebing

Cotoraci

Deborah De Luca

Dubfire

Joyhauser

Reinier Zonneveld

Spark Stage

Baggi

Kaisser

Meduza

Rosario Internullo

Solardo

Umek

Switch Stage

Chronic DJs (Grigo & ABS)

Deliric DJ Set

DJ CHILL WILL

DJ Sfera

PRNY & Lu-K Beats

Duminică, 12 septembrie

Source Stage

Alan Walker

Antonia

Avalan

Oliver Heldens

Robin Schulz

Masked Wolf

Topic

U_Gin

Vanotek

Vini Vici

Grasu XXL

Heat Stage

Adam Beyer

Enrico Sangiuliano

Monika Kruse

Carl Cox

Spartaque

Spark Stage

Andre Rizo

Denis Sulta

Eli Brown

Fisher

Hot Since 82

Switch Stage

Bad and Boujee

DJ Grewu

DJ Sauce (Satra Benz DJ)

Spike DJ Set

Moza Kaliza

Lineup-ul nu a fost încă definitivat. Noi artiști, dar și noi scene, vor fi anunțate în curând.

SAGA Music Festival, primul festival de muzică electronică din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, la ROMAERO. Accesul este permis cu test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore; test antigen negativ, nu mai vechi de 24 de ore; certificat de imunizare pentru cei ce au trecut prin boală, nu mai vechi de 6 luni; certificat digital de vaccinare.