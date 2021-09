Iron Maiden a lansat albumul "Senjutsu", 10 piese cu zvâc şi spirit heavy metal

Promovarea acestui LP a început din iulie, cu single-ul "The Writing on the Wall", care a primit un videoclip fabulos, realizat de oameni de la Pixar. În el mascota Iron Maiden Eddie se transformă în samurai şi îi pedepseşte pe oamenii dintr-o distopie despotică. Al doilea single a fost "Stratego", lansat în august 2021, o piesă ceva mai scurtă şi cu o chitară plină de energie.

"Senjutsu" este albumul Maiden cu numărul 17 şi succesorul lui "The Book of Souls" din 2015. O bună parte din acest material a fost compusă de basistul şi fondatorul formaţiei, Steve Harris. El a creat 4 piese, fiecare în lungime de peste 9 minute şi este creditat drept co-autor pentru 3 alte track-uri. Au contribuit şi chitaristul Janick Gers şi Adrian Smith.

Smith are la activ 3 piese pe acest LP, aceleaşi pe care şi Bruce Dickinson figurează drept creator: "The Writing on the Wall", "Days of Future Past" şi "The Darkest Hour".

Iată şi tracklist-ul noului album, cu durate de piese şi creatorii lor:

01." Senjutsu" (8:20) Smith/Harris

02. "Stratego" (4:59) Gers/Harris

03. "The Writing On The Wall" (6:13) Smith/Dickinson

04. "Lost În A Lost World" (9:31) Harris

05. "Days Of Future Past" (4:03) Smith/Dickinson

06. "The Time Machine" (7:09) Gers/Harris

07. "Darkest Hour" (7:20) Smith/Dickinson

08. "Death Of The Celts" (10:20) Harris

09. "The Parchment" (12:39) Harris

10. "Hell On Earth" (11:19) Harris

Pentru cei curioşi, cuvântul "Senjutsu" înseamnă "tactică şi strategie" conform site-ului Iron Maiden, dar şi "Arta Războiului, conform altor surse. Abordează teme precum curajul lui Wintson Churchill, apocalipsa în viziunea lui Bruce Dickinson, dar şi diviziunea socială din ultimii ani.

În cazul în care nu ştiaţi, "Senjutsu" are două părţi, discul 1 cu primele 6 piese şi discul 2 cu ultimele 4. Acest material heavy metal a fost înregistrat la început de an 2019 la studioul Guillaume Tell din Paris, iar Kevin Shirley şi-a pus din nou amprenta pe muzica Maiden. El lucrează cu formaţia britania de două decenii şi are în CV colaborări cu Joe Bonamassa, Journey, Dream Theater şi Led Zeppelin.

Iron Maiden se pregăteşte să fie introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în toamna acestui an, alături de Foo Fighters şi Rage Against the Machine.