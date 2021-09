Imagine Dragons a lansat albumul "Mercury - Act 1", un disc depresiv, sensibil

""Follow You" este o piesă despre loialitate și iubire. A iubi pe cineva este un proces incredibil de imperfect. Nu e întotdeauna romantic sau frumos. Uneori poate fi extrem de dureros. Aja m-a învățat despre iubirea de sine și mi-a arătat ce înseamnă să accepți cu adevărat pe cineva, fără a avea vreo așteptare. A avut o răbdare incredibilă cu mine. Nu a avut nevoie de mine. M-a învățat chiar că nici eu nu aveam nevoie de ea. Dar ne iubeam, iar la sfârșitul celor 7 luni în care am fost despărțiți în urmă cu câțiva ani, am ales să ne recăsătorim și să rămânem împreună. Am cerut-o în căsătorie din nou, iar ea mi-a spus da, din nou. Nu toate relațiile funcționează așa, dar pentru noi așa a fost. Nu toată lumea are nevoie de o relație. Nu e acel final fericit - e o alegere care funcționează pentru unii. Iar eu și Aja am ales din nou asta, după ce am trăit o perioadă separați. Am scris "Follow You" după ce ne-am împăcat. Am vrut să reprezinte o iubire în termeni realiști. O iubire care nu este perfectă. Dar care rezistă", a detaliat vocalistul Dan Reynolds.