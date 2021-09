Billie Eilish, o Marilyn Monroe principială, ce a strălucit la MET Gala 2021 - Vezi ținutele artiștilor care au furat cele mai multe priviri

Billie Eilish s-a maturizat mult în ultimii doi ani, însă, ca orice adolescent ce încă își caută direcția, pășește în continuare pe un "teren minat". Ruperea unei relații în care Billie a investit multă afecțiune își pune amprenta vizibil pe noile piese de pe albumul "Happier Than Ever", sinceritatea cu care artista ni se confesează fiind, uneori, bulversantă.

Piesa ce denumește albumul este single-ul cu cel mai pronunțat sound rock de până acum. Cu o primă parte lentă, ce contruiește intriga, piesa "Happier Than Ever" este, în cea de-a doua parte a sa, o revărsare de emoții înăbușite până atunci, Billie desprinzându-se complet de relația toxică pe care o descrie în versuri.

Versiunea live a piesei, prezentată în emisiunea lui Jimmy Fallon, are o încărcătură emoțională și mai mare decât varianta de studio, Billie Eilish exorcizându-și demonii într-o manieră electrizantă pentru publicul spectator.

VIDEO: Billie Eilish - "Happier Than Ever" (Live la Jimmy Fallon)

Albumul "Happier Than Ever" a fost lansat pe 30 iulie și a primit review-uri foarte bune din partea publicațiilor NME, DIY și AllMusic. Discul conține 16 piese, inclusiv single-urile "my future" și "Therefore I Am".

Billie Eilish a devenit rapid una dintre cele mai mari vedete care au apărut de la lansarea single-ului ei de debut "ocean eyes" și continuă să doboare recorduri cu muzica sa, care sfidează genuri. Albumul de debut, "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?", a ocupat primul loc în Billboard 200 în SUA, precum și în alte 17 țări din întreaga lume la lansare și a fost scris, produs și înregistrat în întregime în casa copilăriei lor din Los Angeles. Billie Eilish a continuat să facă istorie, devenind cel mai tânăr artist care a primit nominalizări și a câștigat la toate categoriile majore, la premiile GRAMMY. Billie Eilish este, de asemenea, cel mai tânăr artist care a scris și a înregistrat o piesă oficială James Bond - "No Time To Die"jimmy