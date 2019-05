Ținutele vedetelor la Met Gala 2019: de la Katy Perry la Jared Leto - POZE

Ediția din 2019 a Met Gala a pus în mișcare rotițele artiștilor și designerilor, dând naștere unor ținute extravagante, pe alocuri țipătoare, și cu siguranță ieșite din tipare. Katy Perry și Jared Leto s-au numărat printre artiștii care au atras cele mai multe priviri.

Met Gala, numită formal The Costume Institute Gala (Gala Institutului de Costume), este un eveniment anual de strângere de fonduri în beneficiul Institutului de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York. Pentru vedete, această gală este prilejul perfect pentru a-și etala cele mai neconvenționale și/sau scandaloase ținute.

Prospețimea evenimentului este menținută la fiecare ediție printr-o nouă tematică. Anul acesta, designerii vedetelor au trebuit să realizeze ținute având ca punct de plecare eseul criticului cultural Susan Sontag - "Camp: Notes on Fashion".

"Esența Camp-ului este iubirea sa pentru nenatural: pentru artificiu și exagerare", explica Sontag.

Această tematică i-a inspirat cu prisosință pe cei prezenți la Met Gala 2019, publicul având ocazia încă o dată să admire sau să critice după bunul plac artiștii, modelele și actorii de la Hollywood.

Actorul și vocalistul trupei 30 Seconds to Mars, Jared Leto, s-a numărat printre vedetele care au furat cele mai multe priviri. Ce-i drept, ar fi fost greu să treacă neobservat, considerând că s-a accesorizat cu o replică a propriului cap. Inventiv, acesta a reușit astfel să capteze atenția tuturor, fără a fi nevoie să-și arate prea mulți centimetri de piele.

Nici Katy Perry nu s-a lăsat ignorată. Îmbrăcată cu o rochie ce imita în detaliu un candelabru, cântăreața de muzică pop a defilat fără rețineri pe covorul roz al galei, în stilul nonconformist ce o caracterizează.

La Met Gala 2019 au participat și Lady Gaga, Halsey, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Dua Lipa și Florence Welch. Taylor Swift nu a fost prezentă la ediția din anul acesta, fiind plecată în Londra în seara galei.

Ținutele de la Met Gala 2019:

Jared Leto

Jared Leto on his way to show the other men how it’s supposed to be done #MetGala pic.twitter.com/PuFIicW5Dr — Paris (@Killermoniker) May 6, 2019

Lady Gaga

Lady GaGa at the 2019 #MetGala pic.twitter.com/Ao5tpfyMGs — MET GALA FASHION (@metgalafashion_) May 6, 2019

Lady GaGa at the 2019 #MetGala pic.twitter.com/SIfJC7gLR1 — MET GALA FASHION (@metgalafashion_) May 6, 2019

Halsey

Gwen Stefani

Gwen Stefani at the 2019 #MetGala pic.twitter.com/jVNQ1JNq5z — MET GALA FASHION (@metgalafashion_) May 7, 2019

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez at the 2019 #MetGala pic.twitter.com/ouVxZrAOmE — MET GALA FASHION (@metgalafashion_) May 7, 2019

Katy Perry

Katy Perry at the 2019 #MetGala pic.twitter.com/r1KRX0UIP4 — MET GALA FASHION (@metgalafashion_) May 6, 2019

Harry Styles

Harry Styles is a star. He was born for this. #MetGala pic.twitter.com/NuZK0l8LNx — Lu ◟̽◞̽ #TwoOfUs (@tommoissmol) May 6, 2019

Florence Welch

Celine Dion

Celine Dion at the 2019 #MetGala pic.twitter.com/EZwTed2sD3 — MET GALA FASHION (@metgalafashion_) May 6, 2019

Dua Lipa

Alicia Keys