Bruce Springsteen, Eddie Vedder şi Tom Morello cântă piesa AC/DC "Highway to Hell" - AUDIO

Chitaristul Rage Against the Machine, Tom Morello a coagulat aceste talente în jurul noului single. Coverul este doar un preview pentru noul album solo al lui Morello, "The Atlas Underground", care s-a azit în premieră pe canalele SiriusXM, unde lumea îl ascultă pe Howard Stern. Revenind la "Highway to Hell", Bruce Springsteen domină acest cover cu vocea sa impunătoare, iar Eddie Vedder de la Pearl Jam i se alătură pentru un plus de dramatism.

Pe lângă chitara clasică AC/DC, auzim şi câteva floricele specifice lui Morello, poate cu mai puţină pedală Wah decât ne-am fi aşteptat. Spre final apare totuşi o secţiune rock alternativ delicioasă pentru fanii RATM şi nu numai. Noul album va sosi pe 15 octombrie prin casa de discuri Mom + Pop Music. Include 12 piese, printre care colaborări cu Bring Me the Horizon, Phantogram, Chris Stapleton, Mike Posner şi Grandson.

Iată ce a declarat Morello despre coverul AC/DC:

Versiunea noastră de "Highway" to Hell" aduce un omagiu celor de la AC/DC, dar cu Bruce Springsteen şi Eddie Vedder, am adus această melodie legendară în viitor. Unul dintre cele mai mari cântece rock 'n' roll din toate timpurile cântat de către doi dintre cei mai mari muzicieni rock 'n' roll din toate timpurile. Şi apoi apar eu cu un solo cu shredding. Vă mulţumesc şi noapte bună!

Albumul solo a fost înregistrat în pandemie, în lockdown, cu idei şi secţiuni de chitară pe care Morello le păstrase pe telefon. Tom nu e la primul cover după AC/DC, el având în repertoriu şi o variantă de "Dirty Deeds Done Dirt Cheap", pentru compilaţia din 2018 "Appleseed's 21st Anniversay: Roots and Branches". Chitaristul RATM are şi propria emisiune la SiriusXM, "Tom Morello's Radio Comandante", cu câte o temă muzicală diferită săptămânal.

În plus are şi podcastul "Tom Morello's Maximum Firepower".