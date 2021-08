Limp Bizkit a cântat o piesă nouă live, "Dad Vibes" - AUDIO

"Dad Vibes" este o piesă mai degrabă hip-hop şi alcătuită din sample-uri, decât una nu metal sau rock alternativ, chitara fiind aproape de negăsit şi acoperită de un bas puternic. În ultima săptămână toată lumea a vorbit despre cât de bine a sunat Limp Bizkit la Lollapalooza, dar şi despre noul look al lui Fred Durst. Artistul a apărut la concert cu păr alb ondulat şi o jachetă sobră, plus ochelari roşii şi mustaţă "ghidon".

Toată lumea se întreabă dacă era părul lui Fred sau era doar o perucă. Concertul de la Lollapalooza nu ne-a adus doar un Fred Durst în formă, ci şi un Wes Borland pe val, cu improvizaţii noi la chitară şi clasicul său look de "Predator". DJ Lethal a făcut de asemenea senzaţie şi am auzit chiar şi o piesă House of Pain printre melodiile Limp Bizkit.

Au trecut 10 ani de la ultimul album Limp Bizkit, "Gold Cobra" din 2011, iar între timp s-au schimbat multe lucruri. Formaţia a semnat cu Cash Money Records, casa de discuri a lui Lil Wayne, iar Fred Durst a început să se axeze mai mult pe cariera sa de regizor. A regizat un film cu John Travolta, în vreme ce Wes Borland a bifat diferite colaborări şi a activat cu propria trupă, Black Light Burns. Acelaşi Wes a fost invitat la un podcast recent, afirmând că grupul nu metal are 35 de piese deja înregistrate pentru un nou album, doar că Durst a tot înregistrat şi şters track-urile vocale, nefiind mulţumit de ele.

Pe 7 august Limp Bizkit şi-a anulat toate concertele rămase în august 2021, citând motive legate de siguranţă şi sănătatea participanţilor. După reprezentaţia de la Lollapalooza Limp Bizkit a înregistrat un salt impresionat de stream-uri şi vânzări, catalogul său de piese atingând 1.9 milioane de stream-uri on demand, conform Billboard. Asta înseamnă cu 27% mai mult la acest început de august faţă de iulie 2021.

Setul de la concert a inclus hituri că "My Generation", "Nookie", "Rollin'", "Livin' It Up", dar şi coverul după George Michael "Faith".