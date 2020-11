Eddie Vedder lansează două noi piese solo, "Matter of Time" şi "Say Hi"

Eddie Vedder, vocea numărul 1 din grunge la ora actuală a lansat două noi single-uri solo, "Matter of time" şi "Say Hi". Prima piesă a solistului Pearl Jam a primit şi un videoclip animat, pe care îl puteţi viziona în articol. Este o piesă sensibilă despre relaţiile interumane, cu un pian excelent conectat la vocea lui Vedder.

Eddie Vedder, solistul Pearl Jam a lansat cele două piese, "Matter of Time" şi "Say Hi" în cadrul unui eveniment caritabil virtual. Evenimentul este despre EB Research Partnership, o fundaţie susţinută de soţii Eddie şi Jill Vedder. Videoclipul animat al primei piese este regizat de către Matt Finlin şi Jeff Lermire, iar "Say Hi" a sosit împreună cu un videoclip al reprezentaţiei live. Acest single a fost compus special pentru Eli Meyer, un băiat de 6 ani care se confruntă cu boala Junctional Epidermolysis Bullosa, studiată de organizaţia caritabilă mai sus menţionată.

Boala afectează 500.000 de persoane la nivel global, în special copii, făcându-le pielea la fel de fragilă ca aripile unui fluture. Încă nu există tratament. "Say Hi" este o piesă cu o chitară acustică tipică de baladă, peste care se aşterne vocea gravă a lui Eddie Vedder, care cântă cu al său tremolo special despre imperfecţiuni şi "lumina care străluceşte în toate direcţiile". Piesa a fost inspirată de #ComeSayHi, o iniţiativă pornită de rudele lui Eli Meyer, pentru a atrage conştientizarea gravităţii bolii la nivel global.

Vedder şi echipa sa strâng fonduri şi contribuţii ale cercetătorilor pentru a descoperi un leac. Ambele piese solo se găsesc pe platformele de streaming şi vor sosi şi pe o ediţie limitată de vinil de 7 inch. Evenimentul caritabil a inclus şi apariţii din partea lui Billie Eilish, David Letterman, Adam Sandler, Judd Apatow şi mulţi alţii. Vedder a discutat la începutul lunii la emisiunea lui Howard Stern de pe Sirius XM despre efectul morţii lui Chris Cornell şi starea actuală a muzicii grunge.

Anul 2020 a început în forţă pentru trupa lui Eddie, Pearl Jam lansând albumul "Gigaton", după aproape 7 ani de pauză. Este un LP care include un discurs al Gretei Thunberg şi pune mare accent în versuri pe probleme climatice, teme sociale şi politice, dar şi tragedii personale. În octombrie am putut asculta single-ul "Get it Back", iar în vară am putut viziona pentru prima oară varianta necenzurată a clipului "Jeremy", care a transmis un mesaj puternic despre violenţa armată la începutul anilor '90.

Alte single-uri din 2020 ale trupei sunt "Retrograde" şi "Quick Escape".