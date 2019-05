Lyric Video: Bruce Springsteen - There Goes My Miracle

"There Goes My Miracle" aminteşte de stilul lui Roy Orbison şi continuă abordarea începută cu primul single de pe noul LP, "Hello Sunshine". Piesele acestea sunt influenţate de artiştii California Pop din anii '60 şi '70, precum Glenn Campbell şi Burt Bacharach. Vocea lui Bruce Springsteen este înălţătoare, iar în fundal auzim şi o secţiune de viori.

Muzicianul nu se îndepărtează prea mult de sound-ul LP-ului "Working on a Dream" din 2009. Noul album al lui Springsteen, "Western Stars" va debuta pe 14 iunie. Este primul său material discografic compus exclusiv din piese noi de la "Wrecking Ball" din 2012. A fost produs de către Ron Aniello şi include colaborări cu pianistul E Street Band David Sancious, dar şi cu violonistul Soozie Tyrell şi pianistul Charlie Giordano.

Bruce a comparat noul său material cu "Tunnel of Love" şi "Devils & Dust", dar în acelaşi timp a subliniat că e totuşi un "personaj diferit, cu o altă viaţă". Pe lângă proiectul solo, legendarul cântăreţ a mai compus piese şi pentru trupa sa E Street Band, cu care colaborează de ceva vreme. Chiar dacă au trecut câţiva ani buni de la un album solo, Bruce Springsteen a mai avut şi alte proiecte importante.

A lansat un box set pentru LP-ul "The River" din 1980, dar şi o carte de memorii. O serie de box set-uri cu viniluri înregistrate în studio în anii '70 şi '80 au fost de asemenea lansate, sub ghidajul artistului. În 2017 The Boss debuta cu un one man show numit "Springsteen on Broadway", care a sosit apoi ca un material special Netflix şi album.

Bruce Frederick Joseph Springsteen este unul dintre cei mai reputaţi artişti americani. Este activ din 1964 şi a abordat genuri precum rock, heartland rock, folk şi rock and roll. E cunoscut pentru versuri poetice, reprezentaţii pline de energie şi un timbru special. Muzicianul a vândut peste 135 de milioane de albume în toată lumea.