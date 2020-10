Lyric Video: Bruce Springsteen - Ghosts

"Ghosts" este o piesă mai animată a lui Bruce Springsteen, faţă de single-ul de la începutul lunii septembrie, "Letter To You". Vocea lui Bruce răsună puternic, cu acel bas greu în glas, care arată o viaţă plină de aventuri şi un spirit neliniştit. Printre versuri melancolice despre trecut Springsteen strecoară şi versuri despre fiorii pe care ţi-i dă persoana dragă atunci când te afli în prezenţa sa. În videoclip apar şi poze cu Bruce Springsteen din tinereţe, dar şi cu prietenii şi colegii săi de trupă, în cadrul E street Band.

De asemenea vedem secvenţe de la înregistrările noului album, cu Bruce şi Steven Van Zandt în studio. Cei care îl privesc cu atenţie pe Steven îl recunosc nu doar ca muzician, ci şi ca genialul consilier al lui Tony Soprano, Silvio Dante în serialul "The Sopranos". Albumul din 2020 al lui Bruce Springsteen se numeşte "Letter To You" şi duce discografia artistului la 20 de release-uri. Va sosi pe 23 octombrie şi ar fi fost înregistrat în doar 5 zile, într-un impuls creativ fără precedent.

De producţie s-au ocupat chiar "The Boss" şi Ron Aniello, iar 3 piese sunt preluate din arhivele artistului din anii '70. Acesta este primul album alături de E Street Band de la "High Hopes" din 2014. Solistul a adunat trupa la studio-ul său de acasă pentru 5 zile, dar materialul a fost gata în doar 4 zile. Venea după un blocaj artistic de câţiva ani, dar digul s-a spart şi rezultatul a fost un flux creativ nemaivăzut. O săptămână şi jumătate de scris şi compus în aprilie 2019 a fost catalizatorul.

Discul include 12 piese, iar Bruce Springsteen, care tocmai a împlinit 71 de ani recent îşi poartă anii ca o cunună, nu ca o povară. A excelat şi în alte domenii publicând autobiografia "Born the Run", dar şi prin show-ul de pe Broadway "Springsteen on Broadway". "Letter To You" include 9 piese complet noi, plus 3 compuse cu zeci de ani în urmă, dar regândite pentru 2020: "Janey Needs a Shooter", "If I Was the Priest" şi "Song for Orphans".