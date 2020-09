Bruce Springsteen revine pe scena muzicală odată cu piesa "Letter To You", care prefaţează albumul nou cu acelaşi titlu. LP-ul poartă numărul 20 în discografia artistului şi va sosi pe 23 octombrie. A fost scris în doar 5 zile, într-un acces de creativitate cum rar vezi în ziua de azi. Bruce a inclus pe noul disc şi 3 piese pe care le-ar fi compus în anii '70, dar le-a păstrat doar în arhiva personală până acum. Videoclipul cel nou este unul alb-negru, filmat în intimitatea studioului artistului, cu caietele cu versuri aproape, chitările tunate şi colegii care au ajutat la înregistrări.

Albumul a fost înregistrat în doar câteva zile şi multiple piese au fost "one takes", complet live şi păstrate în prima lor versiune. Noul material este produs de către Springsteen şi Ron Aniello, iar cele 3 piese din anii '70 sunt "If I Was the Priest", "Song for Orphans" şi "Janey Needs a Shooter". Judecând după acest prim single, experienţa este una tipică E Street Band: chitări multiple suprapuse, pian, tobe cu greutate şi orgă. Versurile sunt cele ale omului trecut prin viaţă, iar scrisoarea are un destinatar necunoscut, poate o iubită, poate un fiu sau nepot. M-aş hazarda să zic că e mai degrabă Springsteen din viitor care îi scrie celui din trecut.

Iată tracklist-ul lui "Letter To You":

1. One Minute You're Here

2. Letter To You

3. Burnin' Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I'll See You In My Dreams

În videoclip apar şi colegii din trupa E Street Band a lui Springsteen. Muzicianul a avut o discuţie cu Martin Scorsese în 2019 în care a menţionat că a avut un blocaj în a scrie piese potrivite pentru o trupă rock. "The Boss" aminteşte că timp de 7 ani nu a compus absolut nimic. Apoi la un moment dat anul trecut a compus aproape un album întreg în câteva zile. De când a început pandemia, reputatul artist american a folosit propriul său canal SiriusXM pentru o sesiune de DJ set-uri tematice intitulate "From My Home to Yours".

Bruce şi-a etalat muzica preferată şi cea care l-a inspirat, dar a citit şi poezii clasice şi esee.