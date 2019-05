Tom Morello și Serj Tankian cântă pentru Chris Cornell la doi ani după moartea sa

Pe 18 mai 2019 s-au împlinit 2 ani de la moartea solistului trupelor Audioslave și Soundgarden, Chris Cornell, iar pentru a-l onora, Tom Morello, fostul chitarist al trupei și Serj Tankian, solistul de la System of A Down au cântat piesa "Like A Stone" pe scena festivalului Sonic Temple din Ohio. Puteți vedea înregistrarea în articolul de mai jos.

Chris Cornell s-a stins din viață pe 18 mai 2017, când a fost găsit în camera sa de hotel după un concert din Detroit. Cauza morții a fost sinucidere prin spânzurare, iar în organism i-au fost găsite de asemenea substanțe extra. De la moartea sa, o mulțime de artiști i-au mulțumit pentru cariera sa și aportul adus în domeniul muzicii rock. Pearl Jam, Seether, Heart și Alice in Chains sunt câteva dintre trupele care i-au adus omagiu lui Chris Cornell. Serj Tankian , solistul de la System of a Down, s-a mai alăturat trupei lui Tom Morello, Prophets of Rage, și în alte ocazii pe scenă pentru a cânta piesa emblematică pentru Audioslave - "Like A Stone". De data asta publicul festivalului Sonic Temple din Ohio a beneficiat de acest privilegiu, de a-l auzi pe Serj alături de Tom Morello, cântând "Like A Stone" în memoria lui Chris Cornell.