Electric Castle Special 2021 - Noi reguli de acces la festival

Electric Castle Special se va desfășura pe parcursul a 10 zile, în perioada 6 - 15 august, în cadrul evenimentului urmând să aibă loc peste 400 de show-uri live. Festivalul va acapara Bonțida și centrul orașului Cluj-Napoca, 30 de locații fiind rezervate pentru desfășurarea acestei ediții speciale.

Conform ultimelor reguli aprobate de Guvern, accesul la ediția specială a Electric Castle se poate face pe bază de:

Certificat de vaccinare EU Green,

Test negativ PCR eliberat în ultimele 72 de ore,

Test negativ antigen eliberat în ultimele 24 de ore,

Certificat medical care atestă infectarea cu SARS-CoV-2 emis cu între 15-180 de zile înainte.

Deținătorii de passuri si bilete EC_Special se pot testa gratuit în clinicile Medlife, partnerul medical EC_Special.

Lineup-ul Electric Castle Special 2021

Line-up-ul complet al Electric Castle Special 2021 cuprinde 250 de artiști din 23 de țări. Ediția specială Electric Castle din august pune în prim-plan diversitatea și experimentul, provocându-i pe participanți să descopere noi artiști, noi stiluri muzicale și noi perspective asupra realității cotidiene, în vremuri în care mobilitatea și planificarea au devenit provocări.

Din lista artiștilor confirmați fac parte: Sigma, Noisia (DJ Set), Ben Böhmer, Eelke Kleijn, Mind Against, Dj Marky, David Penn, HVBO, Alternosfera, Aurora, Asaf Avidan, Coma, CTC, Dubioza Kolektiv, Golan, IAMDDB, Irina Rimes, Killa Fonic, Nane, Slowthai, Subcarpați, Șuie Paparude, The Blaze, Vița de Vie, Zdob și Zdub, Acid Arab, Acid Pauli, Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut, Alexu and The Voices Inside, Baby Elvis, Balkan Taksim, Basska, Bruja, Carson Coma, Fine it s Pink, Fran Palermo, Jean Gavril, Jimi Julez, Jurjak, Lucia, Luna Amară, Mădălina Pavăl, Norzeatic, Matador, Robin and The Backstabbers, Rockabella, Valeria Stoica, Zoli Toth și mulți alții.

Bilete la Electric Castle Special 2021

Toate evenimentele din cadrul EC Special vor avea loc respectând normele pe care autoritățile le vor impune pentru perioada de derulare. Biletele sunt disponibile online, pentru detalii accesați Agenda InfoMusic.