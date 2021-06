Un protagonist din "Gossip Girl" vine la Comic Con Summer Limited Edition 2021

Chiar dacă în acest moment nu există un set de norme clare și predictibile pentru un eveniment de amploare, organizatorii Comic Con au stabilit un set de 6 măsuri pentru a crea o ediție aparte și sigură pentru participanți.

În primele două zile (26-27 august), evenimentul este dedicat celor care doresc să viziteze standurile expoziționale și magazinele prezente, iar în zilele de 28 și 29 august vor fi invitați actori din cele mai populare seriale și filme de la Hollywood. Evenimentul se va desfășura în București la Romexpo, în pavilioanele B1 și B2 și aleea din fața acestora pe o suprafață de peste 35000 mp.

Primul invitat confirmat la Comic Con Summer Limited Edition 2021 este Ed Westwick

Ed Westwick, cunoscut publicului din celebrul serial "Gossip Girl", va fi prezent la Comic Con Summer Limited Edition 2021. Actorul britanic este interpretul unuia dintre protagoniștii seriei, Chuck Bass, un personaj cu o traiectorie intrigantă și care a ținut cu sufletul la gură fanii timp de 6 sezoane.

"Gossip Girl", încheiat în 2012, rămâne până astăzi unul dintre cele mai populare seriale cu adolescenți, numit de New York Magazine "Best Show Ever", iar de Rolling Stone "TV's Hottest Show". Serialul, o ecranizare dupa cartea cu același nume scrisă de Cecily von Ziegesar, a câștigat 18 trofee Teen Choice Award și s-a remarcat prin modul în care a influențat cultura populară și prin poziționarea ca trendsetter (de la modă la stil de viață). Serialul va fi relansat în luna iulie cu o nouă distribuție, însă rămâne de văzut dacă va reuși să se ridice la nivelul seriei originale.

Ed Westwick a debutat în lungmetrajul regizat de Alfonso Cuaron, "Children of Men", și și-a făcut apariția în numeroase filme si seriale precum "Breaking and Entering" (cu Jude Law, Juliette Binoche și Robin Wright în rolurile principale), "J.Edgar" (în regia lui Clint Eastwood), "Romeo & Juliet", "Son of Rambow" sau "Californication".

Actorul va fi prezent la Sesiunea 2 de sâmbătă după-amiază (16:00-21:00) și la Sesiunea 1 de duminică dimineața (09:30-14:30) 29 august.

Program și bilete la Comic Con Expo Market și Summer Limited Edition 2021

Evenimentele, Comic Con Expo Market și Summer Limited Edition, vor avea împreuna 7 sesiuni:

Joi, 26 august - 16:00 - 20:00;

Vineri, 27 august - 12:00 - 16:00 și 17:30 - 21:30,

Sâmbătă și Duminică, 28 și 29 august - 09:30 - 14:30 și 16:00 - 21:00.

Pentru fiecare sesiune este necesară achiziționarea unui bilet. Cei care dețin deja un bilet la eveniment și doresc să participe la ediția din luna august, trebuie să intre pe site-ul de bilete de unde l-au achiziționat și să introducă codul de pe bilet, iar în pasul următor să aleagă sesiunile la care doresc să participe. Pentru fiecare zi de eveniment aferentă biletului, aceștia pot alege o singura sesiune.

Fiecare sesiune va fi limitată la un număr maxim de 4000 de bilete, capacitatea până la 5000 va fi acoperită de echipa evenimentului, voluntari, expozanți, invitați și un număr de siguranță pentru a nu fi depășită capacitatea.

Cei care nu reușesc să ajungă la ediția de la finalul lunii august, pot păstra biletul pentru edițiile din 2022, pot folosi suma aferentă biletului în magazinul online de unde pot achiziționa produse Comic Con (tricouri, stickere, ghiozdane, postere, magneti etc.) sau pot solicita restituirea sumei după ce evenimentul din luna august s-a desfășurat.

Setul de măsuri intitulat Comic Con 6 Layers of Protection este compus din:

Accesul Verificat. Participanții vor putea participa la eveniment dacă prezintă unul din cele 3 documente:

un certificat de vaccinare mai vechi de 10 zile

un certificat de testare (rapidă) Antigen cu rezultat negativ efectuat cu maxim 24 ore de la încheierea sesiunii la care participă,

un certificat de testare RT-PCR cu rezultat negativ efectuat cu maxim 72 ore de la încheierea sesiunii la care participă.

Numărul Limitat de Persoane. Pentru a oferi un spațiu aerisit și a diminua riscul pentru participanți, dar în același timp să putem funcționa în parametrii legali, vom limita accesul la 5000 de persoane / sesiune.

Numărul de ore limitate. Numărul mare de ore consecutive ale evenimentului a fost redus la 40%. În fiecare zi vor fi 2 sesiuni de 4-5 ore fiecare, pentru a limita riscul unei interacțiuni îndelungate, însă fără a compromite experiența Comic Con.

Pauze de Dezinfectare. Între cele două sesiuni, vor exista pauze de 90 de minute, pentru a curăța și dezinfecta spațiile comune și toaletele, dar și pentru a ne pregăti să întâmpinăm următoarele 5000 de persoane.

Dezinfectant de mâini. Participanții vor găsi dezinfectant de mâini în mai multe zone importante, unde persoanele interacționează fizic: Zona de Acces, Aleea Artiștilor, Zona de Gaming, Zona Actorilor, Zona Expozanților, Zona exterioară de alimentație.

Masca de Protecție. Indiferent că este vorba de interior sau exterior, masca de protecție trebuie purtată în toate zonele aglomerate.