Metallica lansează "The Metallica Blacklist", o variantă remasterizată a emblematicului album din 1991

"Metallica" / "The Black Album" este una dintre cele mai reușite înregistrări comerciale și apreciate de critici din toate timpurile. Lansarea din 1991 nu numai că a oferit trupei Metallica primul său album #1 în peste 10 țări, dar single-urile "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing" Else Matters", "Wherever I May Roam" și "Sad But True " au cucerit topurile muzicale și au consolidat succesul albumului. Impactul și relevanța materialului continuă să crească: discul rămâne cel mai bine vândut album din istoria Nielsen Soundscan, vânzând peste fiecare lansare din fiecare gen în ultimii 30 de ani.

Materialul remasterizat, denumit "The Metallica Blacklist", sărbătorește influența durabilă a acestei etape muzicale cu unul dintre cele mai ambițioase proiecte concepute vreodată de echipa Metallica: 50 de artiști din genuri muzicale diferite, generații, culturi, continente diverse, fiecare contribuind la o interpretare unică a melodiei preferate de pe album.

"The Metallica Blacklist" oferă noi dimensiuni discului, a cărui atracție gravitațională a cucerit și mainstream-ul și oferă noi perspective asupra magnetismului universal și atemporal care l-a ținut acolo: influența imensă pe care au avut-o aceste 12 melodii asupra fanilor și muzicienilor.

Piesele de pe material înglobează 53 de compozitori, cântăreți, artiști country, artiști electronici și hip hop, care își împărtășesc dragostea pentru aceste melodii, alături de artiști punk, indie, rock, metal, și multe alte genuri. Profiturile obținute din vânzarea albumului vor fi împărțite, în mod egal, între organizațiile caritabile și fundația All Within My Hands.

"The Metallica Blacklist" va fi disponibil digital pe 10 septembrie, urmând formate fizice pe 1 octombrie, inclusiv 4 CD-uri și o ediție limitată de 7 LP de vinil. Precomenzile vor primi instant versiunea "Nothing Else Matters" a lui Miley Cyrus cu WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo și Chad Smith și versiunea lui Juanes pentru "Enter Sandman".