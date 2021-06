Marius Moga: "Evit să lucrez la o piesă care este destinată unui număr limitat de oameni, ca și cum sunt eu un eclectic elitist"

Nu se știe încă ce se va întâmpla cu Vocea României, însă PRO TV-ul își încearcă norocul anul acesta cu o nouă emisiune de talente. SuperStar România, un show care are la bază formatul internațional "Idol" (ex: American Idol, Pop Idol), va fi inclus în grila postului din această toamnă. Formatul își are geneza în Marea Britanie, fiind creat de Simon Fuller. Prima emisiune Pop Idol din UK a fost difuzată în 2001, succesul show-ului conducând la preluarea acestui format în peste 55 de țări. Printre cei mai faimoși concurenți ai emisiunii se numără Kelly Clarkson, Carrie Underwood și Adam Lambert.

Cine sunt jurații SuperStar România 2021

Juriul SuperStar România vine cu câteva surprize. Carla’s Dreams, jurat la X Factor în sezoanele 6, 7 și 8, a schimbat trustul de televiziune acceptând oferta postului PRO TV. El va fi în juriul SuperStar România alături de doi artiști cu mulți ani de experiență pe platourile emisiunilor de talente, respectiv Smiley (Vocea României, Românii au Talent) și Marius Moga (Vocea României, The Voice Kids).

Prezența feminină din acest juriu este surpriza cea mai mare. Raluka își va face debutul ca jurat într-o emisiune de talente în cadrul SuperStar România. Artista cunoscută pentru hiturile lansate alături de DJ Sava, respectiv piesa ca "Aroma", "Aer", "Love you" sau "I like the trumpet", este cea care, în urmă cu patru ani, o descoperea pe Irina Rimes.

"Talentul Irinei l-am descoperit în timpul unei sesiuni la studio. În momentul în care am auzit-o cântând şi când am văzut cât de frumos scrie, am fost sigură că Irina merită să îşi continue visul şi că trebuie ajutată în această direcţie", declara Raluka în 2017.

SuperStar România este pentru Raluka o mare provocare, dar și o mare responsabilitate.

"SuperStar este o provocare foarte mare. Nu este cel mai ușor lucru să stai pe un scaun și să decizi soarta unor oameni. Ceea ce știu sigur este că alături de colegii mei vom face alegerea corectă", a declarat Raluka pentru PRO TV.

Filmările pentru SuperStar România au început deja. Emisiunea va fi difuzată la PRO TV în 2021.