Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith - Nothing Else Matters

Miley Cyrus pare destul de hotărâtă să încerce cam tot ce are muzica rock de oferit. După The Cure, Pink Floyd, Beatles și Billy Idol, artista a adăugat în repertoriul ei și două coveruri Queen, după cunoscutele piese "We Will Rock You" și "Don’t Stop Me Now", un cover după Blondie ("Heart Of Glass") și unul după The Guess Who ("American Woman"). Publicul s-a putut delecta cu aceste noi reinterpretări în cadrul concertului pe care Miley l-a susținut pe Lucas Oil Stadium din Indianapolis pentru persoane din prima linie. Evenimentul a avut loc în pauza turneului de basket Final Four NCAA.

Setlist Final Four NCAA - Miley Cyrus:

0:00​ We Will Rock You (Queen cover)

02:50​ Don’t Stop Me Now (Queen cover)

03:31​ We Can’t Stop

05:56​ Heart Of Glass (Blondie cover)

08:38​ Edge Of Midnight

12:18​ Wrecking Ball

16:04​ American Woman (The Guess Who cover)

VIDEO: Miley Cyrus cântând piese Queen, Blondie și The Guess Who

Miley Cyrus a lansat în luna noiembrie albumul "Plastic Hearts", un material cu vizibile influențe rock. Artista plănuiește să lanseze și un material integral de coveruri Metallica, oferind detalii despre acest proiect în cadrul unui interviu acordat unui post de radio.

Miley Cyrus a trecut în ultimii ani prin multe experiențe dificile în plan personal, însă a realizat că starea de mâhnire provocată de astfel de momente nu-i face bine. Artista a explicat într-un interviu de ce nu îi place să plângă și de ce alege să aibă o altă abordare atunci când alții se afundă în tristețe.