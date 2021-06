Lineup-ul Summer Well 2021 prinde contur, Woodkid și Lola Marsh sunt pe lista primelor confirmări

Summer Well Festival 2021 îl va readuce pe Woodkid în România. Muzicianul francez, cu un portofoliu impresionant și în advertising și cinematografie, va concerta pentru prima oară pe Domeniul Știrbey din Buftea, anterior susținând show-uri la Arenele Romane, în cadrul Control Day Out 2, și la Romaero Băneasa. Noul album al lui Yoann Lemoine, ce va fi prezentat fanilor din România la Summer Well - The Limited Edition, se numește "S16" și a fost lansat în octombrie 2020, după o pauză de 7 ani de la apariția primului său LP, "The Golden Age". Pe acest material se regăsesc single-urile "Goliath" și "In Your Likeness", lansate anul trecut împreună cu videoclipuri regizate de artist.

În lineup-ul ediției din 2021 a Summer Well au fost confirmați și Balthazar, L'Imperatrice, Modeselektor, Lola Marsh, Fatoumata Diawara, The Kryptonite Sparks, Dimitri's Bats și Hip Hop la Feminin. Trupa Golan, de asemenea prezentă pe lista confirmărilor, va lansa un nou album în cadrul festivalului, În vreme ce Orchestra Simfonică București va susține un concert inedit în cadrul Night Picnic.

În perioada următoare, lineup-ul va fi completat și de alte acte artistice. Evenimentul se va desfășura în weekend-ul 12 - 15 august, pe Domeniul Știrbey din Buftea, accesul fiind permis exclusiv persoanelor vaccinate, în acord cu reglementările în vigoare. Mențiunea The Limited Edition din titulatura acestei ediții nu presupune o limitare a capacității. Numărul persoanelor ce pot intra la festival este nelimitat, însă accesul este permis doar celor vaccinați.

Programul provizoriu al Summer Well 2021 - The Limited Edition:

Joi, 12 august

Golan - lansare album

Vineri, 13 august

Balthazar

L'Imperatrice

Lola Marsh

Dimitri's Bats

Hip Hop la Feminin

Sâmbătă, 14 august

Woodkid

Fatoumata Diawara

The Kryptonite Sparks

Modeselektor

Duminică, 15 august - Night Picnic

Orchestra Simfonică București

Bilete la Summer Well 2021