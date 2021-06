Maroon 5 a lansat albumul "Jordi": 12 piese noi şi colaborări cu nume mari

"Jordi" este albumul cu numărul 7 al formaţiei americane şi a debutat prin casele de discuri 222, Interscope şi Polydor Records. Printre apariţiile surpriză de pe disc se numără Megan Thee Stallion, Blackbear, Stevie Nicks, Bantu, H.E.R. YG, dar şi Juice Wrld şi Nipsey Hussle. Ediţia deluxe a LP-ului include câteva melodii în plus, cu apariţii de la starul reggaeton Anuel AA, Tainy, în vreme ce Jason Derulo apare pe piesa "Lifestyle", care sună a nou imn de Cupă Mondială, EURO sau reclamă Coca-Cola.

Recenziile nu sunt deloc blânde cu acest album Maroon 5, care a primit numai câte 2 steluţe din 5, ba chiar şi una de la The Arts Desk. Rolling Stone i-a acordat două stele şi jumătate, iar The Guardian doar 2. Titlul acestui material discografic provine de la porecla fostului manager al trupei, Jordan Feldstein, care a murit în 2017 la doar 40 de ani. Acesta este primul release al lui Adam Levine and co, după plecarea basistului Mickey Madden. El a părăsit formaţia în 2020 după un scandal legat de arestarea sa pentru violenţa domestică.

Secţiuni de bas înregistrate de artist au fost totuşi păstrate pe 3 track-uri de pe "Jordi". Maroon 5 ne oferă muzică nouă la 4 ani distanţă de la "Red Pill Blues", album ce generase hituri ca "What Lovers Do" şi mai ales "Girls Like You", care a primit multiple videoclipuri. "Jordi" a fost promovat cu 4 single-uri: "Memories", care a sosit încă din 2019 şi a debutat pe locul 22 în topul Billboard Hot 100 şi ajungând până pe locul 2 ulterior, apoi "Nobody's Love", "Beautiful Mistakes" şi "Lost".

Acest din urmă track a sosit pe 11 iunie, în aceeaşi zi cu un videoclip. Pe Metacritic albumul are o medie a notelor de 46 din 100, iar cea mai mare apreciere a acestei creaţii artistice este că exprimă vulnerabilitate, dar contribuţia lui Stevie Nicks la piesa "Remedy" ar fi fost slab mixată şi comparată cu "asistentul vocal Apple Siri, care încearcă să cânte country". Şi contribuţia postumă a lui Juice Wrld se simte forţată şi "înghesuită pe o piesă de despărţire".