EURO 2020: Martin Garrix, Bono și The Edge au cântat "We Are The People" la ceremonia de deschidere - VIDEO

Imnul EURO 2020 s-a auzit pe stadionul Olimpico din Roma, înaintea meciului inaugural dintre Italia şi Turcia. Martin Garrix, holograma lui Bono și The Edge au cântat "We Are The People" în fața celor 16.000 de fani prezenţi la eveniment, ridicând nivelul de adrenalină și oferind tuturor experiența unui moment artistic atât de așteptat, după lunile restrictive din pandemie.

Mesajul înălțător al piesei a fost pe măsura evenimentului. Acest imn a fost compus pentru a celebra bucuria oferită publicului de acest sport, totul pornind de la o viziune a lui Martin Garrix, ce a prins contur când Bono și colegul său de trupă, The Edge, au fost de acord să apară pe melodie. Colaborarea a evoluat prin intervenția lui Bono pe partea lirică și a lui The Edge pe partea riff-urilor de chitară, astfel rezultând un mix coeziv între identitățile artistice ale fiecăruia.

"Oportunitatea de a compune muzică alături de Bono și The Edge pentru unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume a fost o experiență incredibilă. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat împreună și entuziasmat să împărtășesc această piesă întregii lumi!", a declarat Martin Garrix.

VIDEO: Martin Garrix, Bono & The Edge la ceremonia de deschidere a EURO 2020 - "We Are The People"

La ceremonia de deschidere a cântat și Andrea Bocelli, tenorul interpretând "Nessun Dorma". Cirque du Soleil a prezentat, de asemenea, un număr de acrobație, publicul având parte și de un spectacol întregit de iluzii optice 3D şi efecte pirotehnice.

Martin Garrix va concerta anul acesta și în România. Potrivit lui Edy Chereji, directorul de comunicare al UNTOLD, DJ-ul este confirmat pentru ediția din septembrie a festivalului. Un apropo al lui Chereji a dat publicului de înțeles că nu este exclusă o apariție surpriză a lui The Edge și Bono, în contextul interpretării piesei "We Are The People".