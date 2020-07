Basistul Maroon 5 a fost arestat pentru violență domestică

Mickey Madden, basistul Maroon 5, a fost arestat în Los Angeles în urma comiterii unui act de violență domestică. Muzicianul în vârstă de 41 de ani se va prezenta în fața curții pentru a răspunde pentru fapta sa.

Reținut pentru câteva ore, Mickey Madden a fost eliberat după achitarea unei cauțiuni stabilite la 50,000 de dolari. Potrivit Page Six, infracțiunea pentru care a fost reținut Madden s-a încadrat la încălcarea unui articol din codul penal al statului California. Articolul cu pricina sancționează violența domestică, descrisă prin "provoacarea de vătămare corporală", "rezultând într-o afecțiune traumatică". Identitatea victimei nu a fost încă dezvăluită.

Basistul Maroon 5 va trebui să se prezinte în fața curții pe 29 septembrie. Acesta nu a dorit să facă nicio declarație pe tema acestui subiect.

Maroon 5: "Suntem profund afectați de această veste dezamăgitoare"

Purtătorul de cuvânt al trupei Maroon 5 și-a exprimat regretul pentru cele petrecute.

"Suntem profund afectați de această veste dezamăgitoare. Pe măsură ce vom afla mai multe, vom trata subiectul cu extremă seriozitate. Deocamdată, le oferim tuturor persoanelor implicate spațiul necesar pentru a rezolva acest caz."

Potrivit New York Daily News, nu este pentru prima oară când Mickey Madden ajunge în arestul poliției. În 2016, acestuia i-au fost confiscate droguri ilegale (cocaină), în acest caz fiind implicat și producătorul muzical James "Bingo" Gubelmann, fostul iubit al Ivankăi Trump.

Mickey Madden este membru fondator al trupei Maroon 5, alături de vocalistul Adam Levine și chitaristul Jesse Carmichael. Formația, denumită inițial Kara's Flowers, și-a început activitatea în 1994, când Mickey, Adam și Jesse erau încă în liceu. Albumul de debut "Songs About Jane" a fost lansat în 2002 și a inclus hituri ca "This Love", "She Will Be Loved" și "Harder to Breathe". Trupa a lansat până în prezent șase materiale de studio, având în palmares trei premii Grammy.