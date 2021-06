Brian May, chitaristul Queen a lansat o versiune remasterizată şi un nou clip pentru piesa "Driven By You"

"Driven By You" este una dintre cele mai apreciate piese solo ale lui Brian May şi a apărut în perioada în care Freddie Mercury încetase din viaţă. Brian avea să îşi canalizeze toată durerea în finalizarea primului său album solo, "Back to Light", care a debutat în 1992. A declarat în multiple interviuri că acest album şi turneul global care a urmat au fost singurele modalităţi de terapie după moartea lui Freddie. Revenind la piesa remasterizată, ea a debutat pe 25 iunie 2021 şi este plină de energie şi optimism.

Are ceva de glam rock, puţin rock progresiv şi secţiunile de voci suprapuse, tehnică folosită şi la Queen. Nu doar piesa a fost remasterizată, ci şi videoclipul, iar ambele preced o versiune nouă a albumului "Back to Light", care va sosi pe 6 august 2021. Originalul "Driven By You" a ajuns pe locul 6 în UK Singles Chart şi locul 9 în US Billboard Album Rock Chart. Imaginile pe care le vedeţi în videoclip sunt filmate la prima reprezentaţie live în care a apărut piesa, în Sevilia, Spania, la concertul Guitar Legends din 1991.

Sunt incluse şi imagini din turneul sud american al chitaristului. Brian este însoţit de o trupă all-star, cu Cozy Powell la tobe, Neil Murray la bas şi Steve Vai la chitară ritm. Rick Wakeman şi Mike Moran se află la clape, iar Maggie Ryder, Mirian Stockley şi Chris Moran au rol de backing vocals. Acest single se năştea în baia unei piscine din Los Angeles. Brian May s-a întâlnit la piscină cu un producător de reclame, care se bronza şi cei doi au intrat în vorbă.

Advertiserul i-a propus lui Brian să compună o piesă pentru o reclamă, construită în jurul sloganului "Everything we do, we do for you". Ulterior avea să se schimbe în "Everything we do is driven by you", ca aluzie la automobilul Ford din reclamă. May i-a prezentat piesa lui Freddie Mercury în ultimele sale zile de viaţă, iar solistul l-a încurajat pe May, îndemnându-l să "îşi găsească aripile" în cariera sa solo. A fost şi o opţiune de a o transforma în piesa Queen, cu Freddie la voce, dar solistul s-a declarat mulţumit de modul în care cânta Brian.

Albumul "Back to the Light" remasterizat va sosi alături de "Out of the Light", un release companion, iar acestea vor veni sub formă de box set cu 2 CD-uri, dar şi digital. Vor include ca bonus 3 variante alternative de "Driven By You", inclusiv cea din reclama Ford, dar şi o versiune Cozy şi Neil din 1993. Albumul remasterizat care vine pe 6 august, va fi disponibil pe CD, vinil, casetă, download digital şi streaming.