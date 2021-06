Marilyn Manson se va preda poliţiei din Los Angeles, în urma unui mandat de arestare

Evan Rachel Wood a ţinut un discurs în faţa Congresului american cu 3 ani în urmă, făcând lobby pentru legi care să protejeze mai bine femeile de abuz. Actriţa a descris modul în care a fost abuzată când era mai tânără, de o "celebritate de înalt profil", dar fără a o numi. Numele a apărut în sfârşit şi aşa cum se speculase în presă, e chiar Brian Hugh Warner, aka Marilyn Manson. Cel puţin alte 4 femei s-au alăturat acţritei de 33 de ani, afirmând că au fost de asemenea abuzate de shock rocker.

A se remarca faptul ca Manson l-a dat afară pe Twiggy Ramirez din trupă din motive legate de abuz cu câţiva ani în urmă. În noiembrie 2020 Manson a oprit un interviu de îndată ce numele lui Evan Rachel Wood a fost menţionat, iar înainte să închidă telefonul a numit toate acuzaţiile "doar zvonuri". Actriţa din "Westworld" a povestit presei că Manson a început practica de "grooming" când era încă o adolescentă şi apoi a abuzat-o pe parcursul relaţiei. E vorba despre "spălare pe creier" şi manipulare pentru a fi supusă total.

Relaţia romantică dintre Wood şi Manson a intrat în atenţia presei în 2007, imediat după de Manson s-a despărţit de Dita Von Teese. S-a ajuns chiar la logodnă între actriţă şi muzician în 2010, dar a urmat despărţirea la mai puţin de un an după. Evan Rachel Wood a apărut în videoclipul lui Manson pentru piesa "Heart Shaped Glasses", pe vremea când ea avea 20 de ani, iar el 38. Alte victime ale abuzului shock rockerului sunt Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan, Ashley Walters şi o femeie cunoscută drept Gabriella.

Mcnelly a declarat că a fost închisă în alte camere când "se purta urât", ţinută departe de priteteni, ameninţată cu moartea animalelor de companie. Morgan a vorbit despre stres post traumatic, anxietate şi terori nocturne provocate de artist. Gabriella vorbeşte despre pahare de vin sparte şi cererea de a se tăia pe mână pentru a face un pact de sânge.

Thread: I worked directly with #MarilynManson in 2007-2008 for his touring band when #EvanRachelWood was with him. She was on tour with us the entire time. Over the course of 1 year he turned her into a different person. He broke her. I didnt totally realize until later in life.

