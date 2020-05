Legendarul concert tribut Freddie Mercury din 1992 se transmite integral pe YouTube

Queen va publica pe YouTube concertul din 1992 susținut de trupă în memoria lui Freddie Mercury, show legendar la care au participat cele mai mari nume din industria muzicală, inclusiv David Bowie, Robert Plant, Axl Rose și James Hetfield, printre alții. Concertul va rămâne disponibil online pentru o perioadă limitată de 48 de ore.

The Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness, ce a avut loc pe 20 aprilie 1992 pe Stadionul Wembley, va putea fi urmărit integral online. Queen îl va publica pe canalul de YouTube al formației vinerea acesta, pe 15 mai, în România putând fi urmărit începând cu ora 21:00.

La acest concert, desfășurat în memoria lui Freddie Mercury, au participat peste 72.000 de persoane, membrii rămași în viață ai trupei Queen - Brian May, Roger Taylor și John Deacon - aducând pe scenă cei mai înzestrați vocaliști ai vremii. Alături de muzicieni ca Axl Rose, Robert Plant, David Bowie, Elton John, George Michael, James Hetfield și Seal, trupa a pus într-o cu totul altă lumină toate hiturile Queen, oferind publicului un repertoriu regesc.

VIDEO: Concertul tribut Freddie Mercury din 1992 (Link live stream)

În cadrul acestui show au fost încorporate și alte recitaluri, în afara sferei muzicale Queen, oferite de Metallica, U2, Def Leppard, Guns N’ Roses și Spinal Tap.

Încasările obținute din vânzările de bilete ale acelui concert au susținut lansarea Fondului Mercury Phoenix, prin intermediul căruia au fost donate peste 20 de milioane de dolari către nenumărate proiecte, din 57 de țări, în scopul combaterii SIDA.

Live stream-ul de pe YouTube are și el un scop umanitar, Queen invitând publicul să doneze în memoria lui Freddie Mercury pentru a sprijini activitatea World Health Organization de combatere a COVID-19. Concertul va putea fi vizionat vreme de 48 de ore, iar pentru fiecare dolar donat în perioada streaming-ului găzduit de YouTube, Google va face o donație de 2 dolari, ca parte a unei colectări de fonduri a Google / YouTube, ce se află în curs de desfășurare.

Tot în scopul combaterii COVID-19, Queen a înregistrat împreună cu Adam Lambert o nouă versiune a piesei "We Are The Champions". Noua variantă se numește "You Are The Champions" și poate fi ascultată într-un articol anterior.