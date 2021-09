Brian May - Back To The Light: The Time Traveller (1992 - 2021)

"Back To The Light", albumul de debut ca artist solo al lui Brian May, împlinește 30 de ani. Evenimentul nu putea trece neobservat, așa încât, chitaristul lansează o versiune aniversară a discului, odată cu ea înregistrând din nou și piesa ce dă titlul LP-ului. Reintitulat "Back To The Light: The Time Traveller (1992 - 2021)", single-ul este promovat cu un videoclip în care îl vedem pe May din prezent cântând cu el însuși la vârsta de 45 de ani.

Ancorat în contextul actual, chitaristul poartă mască în acest clip, ce debutează cu un Brian May care pășește într-o sală de concert complet goală. Acesta călătorește, apoi, în timp, și se întâlnește cu sinele său mai tânăr, ajungând să cânte cu el în duet.

"Mă emoționez atunci când privesc înapoi. Uitându-mă la mine, cel de acum 30 de ani, un om tânăr care nu avea nicio idee cu privire la încredibila aventură pe care încă urma să o trăiască", a povestit Brian May pentru Rolling Stone Magazine.

Pe albumul "Back To The Light", lansat în septembrie 1992, se regăsesc hiturile "Too Much Love Will Kill You" și "Driven by You". Acesta a fost primul material lansat de Brian May după moartea lui Freddie Mercury.

Ultimul album solo al lui Brian May, "Another World", a apărut în 1998. Chitaristul a declarat că, dacă ar fi să mai lanseze un album solo, acesta ar fi integral instrumental.