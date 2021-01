Brian May lansează un parfum cu miros de bursuc

Vegan și mare iubitor de animale, Brian May se implică în diverse inițiative pentru protejarea faunei. Cea mai recentă este reprezentată de lansarea unui parfum, ce are ca scop protejarea animalelor sălbatice. Mai multe detalii în articol.

De mai bine de un deceniu, chitaristul Queen luptă pentru a proteja bursucii. Animalele sunt adesea sacrificate în Marea Britanie pentru a reduce răspândirea tuberculozei bovine. Pentru cea mai recentă campanie de salvare a bursucilor, May a lansat o linie de parfumuri care nu doar că este dedicată micuților blănoși, dar și miroase ca ei.

Produsul se numește "Save Me", după piesa din 1980 a trupei Queen. Parfumul a fost creat împreună cu Sergio Momo, fondatorul brandului italian Xerjoff. Printre notele parfumului "Save Me" se numără piper roz, iasomie, lemn de santal, mosc, dar și o combinație de tonuri de pământ ce te duce cu gândul la izul blănii de bursuc.

Cei interesați pot achiziționa parfumul "Save Me" la prețul de 235 de euro. Există și o variantă cu autograf, semnat atât de Brian May, cât și de Sergio Momo, la prețul de 500 de euro. Veniturile provenite din vânzări se vor duce la Save Me Trust, o organizație pentru bunăstarea animalelor fondată de May în 2010.

De mai mulți ani, Brian May este un activist pentru drepturile animalelor. Într-un interviu din 2012, el a spus că ar prefera să fie ținut minte pentru salvarea animalelor decât pentru cariera muzicală de succes, iar în ultimele luni a susținut importanța veganismului în contextul pandemiei de coronavirus.