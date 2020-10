Brian May este "recunoscător să fie în viață" după o hemoragie la stomac

Brian May a mărturisit că este "recunoscător să fie în viață" după o serie de probleme medicale apărute pe parcursul ultimelor luni. În mai a suferit un infarct care l-a adus pe masa de operație, ulterior având o hemoragie la stomac.

Hemoragia a apărut ca efect secundar al medicamentelor pe care a trebuit să le ia după operație, May povestind în luna septembrie că a avut "o explozie la stomac" care aproape că l-a omorât.

Într-o apariție recentă în emisiunea Good Morning Britain, chitaristul Queen a detaliat problemele prin care a trecut

"Am avut un chirurg minunat și sunt atât de recunoscător să fiu în viață. Am trei stenturi în mine, care funcționează foarte bine și mă simt ok."