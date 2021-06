Un actor din serialul "Friends" se luptă cu o formă gravă de cancer

Actorul în vârstă de 59 de ani a vorbit despre boala sa în cadrul emisiunii Today Show, unde a explicat că a fost diagnosticat în urmă cu trei ani. Cancerul de prostată al lui Tyler a fost descoperit în septembrie 2018 în timpul unui control de rutină printr-un test antigen specific prostatei (PSA). Tratat inițial prin terapie hormonală, despre care actorul a spus că a funcționat uimitor în primul an, cancerul s-a răspândit la coloana vertebrală, ducând în cele din urmă la paraplegie.

"Am fost diagnosticat pentru prima dată cu cancer de prostată în septembrie 2018. Forma mea specifică de cancer s-a răspândit la oase înainte să poată fi oprit - înainte să-mi dau seama că îl am", a mărturisit James Michael Tyler.

Actorul a vorbit despre timpul petrecut la terapie intensivă, dezvăluind că a fost la un pas de moarte în luna octombrie a anului trecut. El a vorbit și despre dorința sa de a trage un semnal de alarmă asupra acestei boli. Tyler îi sfătuiește pe bărbați să se testeze periodic pentru a nu fi nevoiți să treacă prin această boală cumplită.

James Michael Tyler a apărut în peste 100 de episoade din "Friends", inclusiv în recenta ediție specială "Friends: The Reunion". Pentru aceasta din urmă, actorul a preferat să participe via Zoom din cauza stării de sănătate. De-a lungul carierei sale, Tyler a jucat în "Just Shoot Me", "Scrubs" sau "Sabrina, The Teenage Witch".

VIDEO: Declarația lui James Michael Tyler