Tom Hardy se luptă cu Carnage în noul trailer pentru filmul "Venom 2"

Pe numele său complet "Venom: Let There be Carnage", filmul realizat de Sony Pictures va debuta în cinematografe pe 24 septembrie 2021. Tom Hardy îşi reia rolul jurnalistului căzut în dizgraţie Eddie Brock, fuzionat cu simbiotul extraterestru Venom, care învaţă să trăiască pe Terra. De această dată villainul principal este Carnage, jucat de Woody Harrelson, care primise o introducere chiar de la finalul primului "Venom" în octombrie 2018. Judecând după crâmpeiele şi teaserele din nouă producţie, vom avea un inamic crud şi haotic, mai puţin calculat decât omul de ştiinţă jucat de Riz Ahmed în precedentul film.

Din distribuţie mai fac parte şi Michelle Williams, care a fost iubita lui Venom în prima peliculă. Joacă şi Stephen Graham, pe care îl ştim din "The Irishman", "This Is England" şi care a jucat alături de Tom Hardy în serialul "Taboo". Regizorul lui "Let There Be Carnage" va fi Andy Serkis, cunoscut la început de carieră în rolul lui Gollum din "Lord of the Rings" şi un model la Hollywood pentru modul în care ar trebui să arate emularea de animaţii faciale pentru personaje computerizate.

Le-a dat viaţa lui Gollum, Cesar din "Planeta Maimuţelor" şi King Kong. Serkis este şi noul majordom Alfred pentru Batman-ul lui Robert Pattinson, dar a fost şi liderul Snoke din ultimele filme "Star Wars". Ca regizor e totuşi la început de carieră, având la activ până acum filmele "Breathe", "Mowgli" şi "The Ruins Of Empires".

Revenind la "Venom", filmul a fost desfiinţat de critici, dar a prins la public, cu un box office global de 850 de milioane de dolari. În "Venom 2" va apărea şi personajul Shriek, iubita lui Carnage, jucată de Naomie Harris. Noul film Sony Pictures îl are ca scenarist pe Kelly Marcel, iar de cinematografie se ocupă câştigătorul de premii Oscar "Robert Richardson", care are la activ colaborări cu Quentin Tarantino. Bătălia anti eroilor trebuia să ajungă pe marile ecrane pe 2 octombrie 2020, dar a fost amânată întâi până pe 25 iunie 2021 şi apoi 24 septembrie 2021.