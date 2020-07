Toate filmele din seria Star Wars devin disponibile pe HBO GO

Fanii "Star Wars"/ "Războiul Stelelor" for putea urmări pe HBO GO toate filmele din îndrăgita serie SF. Vara aceasta vor deveni disponibile toate cele 12 pelicule din universul Star Wars, inclusiv "Solo", "Rogue One", "The Last Jedi" și "The Last Skywalker".

Filmele vor deveni disponibile pe HBO GO în perioada 17 iulie - 7 august, urmând ca în fiecare vineri să fie urcate pe platformă noi pelicule. Calendarul filmelor Star Wars pe HBO GO În prima săptămână, pe 17 iulie, abonații HBO GO se vor putea bucura de trilogia de prequel-uri - primele trei episoade din saga -, dar și de Solo: A Star Wars Story/ Solo: O poveste Star Wars, care prezintă aventurile tânărui Han Solo, înainte ca el să devină un erou al Rebeliunii. De asemenea, filmul animat Star Wars: The Clone Wars/ Star Wars: Războiul clonelor va putea fi urmărit alături de primele cinci sezoane ale serialului cu același nume, deja disponibile pe HBO GO. Toate aceste filme au acțiunea plasată înainte ca Alianța Rebelilor să fie înființată. 17 iulie Star Wars: The Phantom Menace/ Războiul Stelelor - Episodul I: Amenințarea Fantomei

Star Wars: Attack Of The Clones/ Războiul Stelelor - Episodul Ii: Atacul Clonelor

Star Wars: Revenge Of The Sith/ Războiul Stelelor - Episodul Iii: Răzbunarea Lorzilor Sith

Star Wars: The Clone Wars (2008)/ Star Wars: Războiul Clonelor

Solo: A Star Wars Story/ Solo: O Poveste Star Wars Pe 24 iulie, HBO GO va face disponibilă trilogia originală de filme din anii ‘70 și ‘80, dar și Rogue One: A Star Wars Story/ Rogue One: O poveste Star Wars, care are acțiunea plasată înainte de evenimentele din Star Wars: A New Hope/ Războiul stelelor - Episodul IV: O nouă speranță (1977). 24 iulie Rogue One: A Star Wars Story/ Rogue One: O Poveste Star Wars

Star Wars: A New Hope/ Războiul Stelelor - Episodul Iv: O Nouă Speranță

Star Wars: The Empire Strikes Back/ Războiul Stelelor - Episodul V: Imperiul Contraatacă

Star Wars: Return Of The Jedi/ Războiul Stelelor – Episodul Vi: Întoarcerea Lui Jedi Pe 31 iulie, primele două filme din trilogia recentă de sequel-uri care continuă povestea vor deveni și ele disponibile: Star Wars: The Force Awakens/ Războiul stelelor - Episodul VII: Trezirea Forței și Star Wars: The Last Jedi/ Star Wars: Ultimii Jedi. La trei decenii după victoria asupra lui Darth Vader și Imperiului Galactic, o nouă amenințare apare în galaxie. Primul Ordin încearcă să cucerească galaxia și doar un grup de eroi neașteptați îi pot opri, cu ajutorul Rezistenței. În The Last Jedi, Primul Ordin este la putere. Liderul Suprem Snoke vrea să distrugă ce a mai rămas din Rezistență și să își consolideze puterea în galaxie. Dar speranța supraviețuiește: Maestrul Jedi Luke Skywalker poate schimba soarta războiului. 31 iulie Star Wars: The Force Awakens/ Războiul Stelelor – Episodul Vi: Trezirea Forței

Star Wars: The Last Jedi/ Star Wars: Ultimii Jedi Evenimentul Star Wars de pe HBO GO se încheie pe 7 august cu premiera filmului Star Wars: The Rise of Skywalker/ Star Wars: Skywalker - Ascensiunea, ultimul episod din Saga Skywalker. Bătălia dintre Jedi și Sith ajunge la o concluzie palpitantă în acest ultim capitol din Saga Skywalker. Ultimii membri ai Rezistenței rămași în viață sunt obligați să se confrunte cu trecutul, în timp ce se luptă cu Primul Ordin pentru ultima dată. 7 august Star Wars: The Rise Of Skywalker/ Star Wars: Skywalker - Ascensiunea