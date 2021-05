Liana Stanciu acuză lipsa de experiență a lui Roxen, justificând astfel ratarea calificării în finala Eurovision 2021

Prima semifinală a Eurovision 2021, desfășurată pe 18 mai la Rotterdam, a fost întâmpinată cu emoții, dar și cu așteptări ridicate din partea delegației României. Chiar dacă, la prima repetiție, Roxen a avut probleme cu scena, fiind inițial copleșită de grandoarea momentului, artista s-a redresat pe parcurs, la cea de-a doua încercare demonstrând tărie de caracter cu o prestație vizibil îmbunătățită.

Acest progres nu a fost, însă, suficient pentru a aduce României calificarea în finala de pe 22 mai. Țara noastră s-a plasat sub linia celor 10 acte artistice trimise în etapa următoare, aceasta fiind cea de-a treia ediție consecutivă în care ratăm finala Eurovision.

Într-o intervenție la TVR 1, Liana Stanciu, șefa delegației României la Eurovision, a analizat parcursul țării noastre la Rotterdam, concluzionând că lipsa de experiență a lui Roxen a fost cea care a înclinat balanța către eșec.

"Cred, mai degrabă, că a fost despre lipsa de experienţă. Dacă ne uităm la ţările calificate în finala de sâmbătă, vom descoperi de la seniorii Hooverphonic din Belgia, care au treizeci şi ceva de ani de activitate, până la nume cu notorietate. La noi cred că asta a contat mult, lipsa nu neapărat de spectacole în picioare, cât mai degrabă ... cred că în seara asta a fost altceva mai important. Eurovision Song Contest este despre o mare petrecere, despre bucuria de a te întoarce împreună cu oamenii, şi s-a văzut în sală. Da, e ciudat şi greu de comentat (...) iar 'Amnesia' este despre faptul că atunci când îţi este greu, trebuie să strigi după ajutor, de aceea şi refrenul 'Not alone, not alone'. Eu aş pune mai degrabă pe lipsa de experienţă a lui Roxen", a declarat Liana Stanciu la postul TVR 1, potrivit Agerpres.