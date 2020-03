Eurovision 2020 se anulează din cauza epidemiei de coronavirus

Cea de-a 65-a ediție a Eurovision Song Contest, ce trebuia să aibă loc la Rotterdam în luna mai a acestui an, a fost anulată din cauza noului coronavirus. Mai multe detalii în articol.

Evenimentul, organizat de EBU, NPO, NOS și AVROTROS s-ar fi desfășurat la Ahoy Arena din Rotterdam. Semifinalele erau programate pe 12 și 14 mai, iar finala pe 16 mai. Anunțul anulării a fost făcut public de EBU (European Broadcasting Union), în cadrul unei postări pe pagina oficială de Facebook a concursului.

"Cu regret profund trebuie să anunțăm anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam. În ultimele săptămâni am explorat multe opțiuni alternative pentru a permite concursului Eurovision să meargă înainte. Cu toate acestea, incertitudinea creată de răspândirea COVID-19 în întreaga Europă, și restricțiile instituite de guvernele țărilor participante și de autoritățile olandeze au făcut ca Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) să ia decizia dificilă că este imposibil să continue organizarea evenimentului live conform planificării. Suntem foarte mândri că Eurovision Song Contest a unit audiențe în fiecare an, fără întrerupere, în ultimii 64 de ani și noi, ca și milioanele de fani din întreaga lume, suntem extrem de întristați că nu poate avea loc în luna mai. EBU, NPO, NOS, AVROTROS și reprezentanții orașului Rotterdam vor continua o discuție cu privire la găzduirea Eurovision Song Contest în 2021. Dorim să aducem un omagiu întregii echipe de radiodifuziune din Olanda și celor 41 de membri ai noștri care au muncit atât de mult la planificarea evenimentului din acest an. Știm că întreaga familie Eurovision, din întreaga lume, va continua să ofere dragoste și sprijin în acest moment dificil".

În cursa pentru marele trofeu intraseră 41 de țări, inclusiv Bulgaria și Ucraina, care s-ar fi întors în competiție după un an de absență.

România ar fi fost reprezentată de Roxen

Roxen este tânăra artistă ce a fost desemnată să urce pe scena din Rotterdam cu piesa "Alcohol You". Roxen este un artist semnat la Global Records și a devenit cunoscută publicului în vara anului trecut cu prilejul colaborării cu Sickotoy - "You Don’t Love Me". Piesa a fost difuzată în Franţa, Mexic, Statele Unite ale Americii, Rusia, Spania, Grecia, Elveţia, Turcia, Bulgaria, Lituania, Kosovo, Slovenia, Kazakhstan, Estonia şi Moldova, având la activ peste 8 milioane de redări pe YouTube.