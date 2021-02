The Offspring va lansa un nou album după aproape un deceniu

The Offspring, nume definitoriu pentru stilul de muzică pentru punk-rock a anunţat un nou album după aproape un deceniu de pauză. De-a lungul ultimilor ani au tot existat indicii că ni se pregăteşte ceva, dar în afară de single-uri şi best of-uri nu am primit un LP complet nou. Acum suntem gata de un nou disc.

The Offspring a confirmat că al zecelea album al trupei e pe drum. Vestea vine de la solistul Bryan "Dexter" Holland şi chitaristul Kevin "Noodles" Wasserman. Noul album este succesorul lui "Days Go By" din 2012 şi este produs de ctre acelaşi Bob Rock cu care grupul a colaborat şi pe ultimele 2 LP-uri. O scurtă postare pe conturile de social media Offspring oferă indicii:

Vom lansa un disc. E terminat, e finalizat, e gata. Avem piesele, avem titlurile, avem o casă de discuri, un titlu de album, o copertă, artwork şi altele de gen. E gata de pornire. Vom lansa acest material.

Data de lansare e cunoscută de către muzicieni, dar ei nu au dorit să o împărtăşească public încă. Sunt şanse mari să fie în 2021, dar depinde mult de casa de discuri. Ultimele menţiuni despre acest LP veneau în 2019, când Noodles a vorbit cu televiziunea finlandeză Kaaos TV. Pe atunci promitea că "va fi un disc Offspring clasic cu siguranţă". Vom auzi un sound vintage şi ni s-a promis o piesă cu numele de "It Won't Get Better", deja repetată de sute de ori de muzicieni.

Ea s-a auzit pentru prima oară într-un concert din Elveţia al formaţiei, tocmai în 2018. De atunci îl tot cântă la fiecare festival, concert şi live stream. Trupa a fost activă în 2020, lansând chiar în decembrie o neaşteptată melodie de Crăciun. E vorba despre o versiune cover a piesei "Christmas (Baby Please Come Home)", original cântată de Darlene Love, dar acum cu un twist punk-rock. Tot Bob Rock a produs şi acest "colind" şi s-a lăsat şi cu un videoclip oficial amuzant.

În aprilie 2020 The Offspring a profitat de mania documentarului de pe Netflix "Tiger King" pentru a lansa un cover după melodia "Here Kitty Kitty", cântată în serial de The Clinton Johnson Band. Dexter şi Noodles s-au judecat în ultimii ani cu basistul Gregory "Greg K" Kriesel, care nu a mai cântat cu trupa din 2018, dar solicită drepturi asupra denumirii "The Offspring".