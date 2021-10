The Offspring - The Opioid Diaries

Diferenţa faţă de alte substanţe ilicite este faptul că aceste opiacee ajung să fie prescrise de doctori şi promovate de conglomerate farmaceutice. Aflăm din videoclipiul "The Opioid Diaries" că 2 din 3 supradoze mortale au legătură cu astfel de droguri. Clipul include figura de pe coperta albumului nou The Offspring, "Let the Bad Times Roll", care devine o persoană reală, machiată ca în Dia de Los Muertos.

Trupa punk nu se fereşte de imagini dure, cu sute de pastile, persoane inconştiente, copii abandonaţi şi seringi utilizate de cei dependenţi. Este prezentată şi problema infracţionalităţii, dar şi efectul asupra persoanelor cu fotografii "înainte" şi "după". The Offspring e în general o trupă care cântă despre sex şi distracţie, despre rebeliune, dar recent a luat şi poziţie politică şi acum transmite şi un mesaj important despre o mare problemă a societăţii americane. Noul videoclip a fost regizat de Daveed Benito şi a fost conceput în jurul următoarei informaţii: anul 2020 a avut cele mai multe morţi de supradoză din istorie în SUA.

Solistul Dexter Holland a declarat următoarele despre piesă:

Am compus această piesă Offspring despre adicţie. Deşi dependenţa de droguri nu este o problemă nouă, epidemia de abuz de opiacee în Statele Unite este ceva diferit. Este diferită pentru că este creată şi dirijată de Big Pharma. Astfel, am compus piesa pentru a spune că industria farmaceutică ar trebui să fie trasă la răspundere pentru consecinţele acestea. "The Opioid Diaries" este o piesă scrisă dintr-un punct de vedere personal, pentru a arăta efectele opiaceelor asupra prietenilor şi famililor noastre. Criza opiaceelor e diferită pentru că oameni care nu ar folosi droguri în mod normal au avut prescrise aceste opiacee pentru dureri, fără a realiza cât de adictive sunt. Sunt poveşti din toate segmentele: muncitori din fabrică, atleţi de la liceu şi alţii.

Acest single este extras de pe albumul nou al trupei, "Let the Bad Times Roll". De pe acelaşi disc am mai ascultat piesele "This Is Not Utopia", "We Never Have Sex Anymore" şi "Let the Bad Times Roll". Discul a sosit la aproape un deceniu de la ultimul release al formaţiei. În această vară a apărut şi o controversă şi anume concedierea toboşarului The Offspring Pete Parada, pentru că nu ar fi dorit să se vaccineze anti Covid.