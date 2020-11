The Offspring a realizat un cover al piesei "Christmas (Baby Please Come Home)" - AUDIO

Mai sunt aproape două luni până la Crăciun, dar The Offspring simte că publicul are nevoie de bucuria sărbătorilor de iarnă încă de pe acum. Formația a lansat un cover al piesei "Christmas (Baby Please Come Home)" pentru a ne înveseli pe toți.

2020 nu a fost tocmai un an prolific, dar The Offspring are "rețeta" muzicală menită să ne readucă zâmbetul pe buze. Trupa a dat un twist punk clasicei piese de Crăciun "Christmas (Baby Please Come Home)", lansate în original de Darlene Love în 1963.

"Părea că lumea are nevoie acum de o piesă drăguță de sărbători", a transmis formația într-un mesaj pe Twitter.

Versiunea The Offspring pentru această melodie include, ca și originalul, zornăitul de clopoței tipic sărbătorilor de iarnă, însă are câteva elemente esențiale în plus, ce dau un ton mai agresiv cântecului: riff-uri de chitară apăsate și un bas cu sound proeminent.

"Christmas (Baby Please Come Home)" a fost interpretată în 1994 și de Mariah Carey, versiunea ei fiind, desigur, una pop.

AUDIO: The Offspring - Christmas (Baby Please Come Home)

Înființată în 1984 (cunoscută inițial sub numele de Manic Subsidal), The Offspring a vândut până în prezent peste 40 milioane de albume în întreaga lume, fiind considerată una dintre cele mai de succes formații punk rock. Trupa are în discografie nouă albume de studio și a susținut peste 1000 de concerte în întreaga lume. Albumul lansat în 1994, "Smash", rămâne cel mai bine vândut album al trupei de până acum, editat sub tutela unui label dependent.

Cele mai cunoscute piese din repertoriul The Offspring sunt "Self Esteem", "Come Out And Play (Keep ‘Em Separated)", "The Kids Aren’t Alright" și "You’re Gonna Go Far, Kid". Ultimul album, "Days Go By", a fost lansat în 2012.

The Offspring ar fi trebuit să concerteze pentru prima oară în România în 2017, în cadrul Rock The City, însă festivalul a fost anulat.

În 2018, trupa anunța că va lansa un nou album, având deja înregistrate câteva melodii la momentul respectiv. Discul se află acum în producție și ar trebui să apară pe piață în 2021 sau 2022.