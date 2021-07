The Offspring - This Is Not Utopia

"We Never Have Sex Anymore" nu este o piesă punk tipică, infuzând track-ul cu pian şi un tempo mai scăzut decât de obicei. Include şi trompete şi are un aer de muzică ironică de lounge, la final de program. Era o perioadă când Richard Cheese prelua piese metal şi le transforma în muzică lounge şi swing şi fix asta inspiră The Offspring cu acest single. Are şi ceva de Diablo Swing Orchestra, dar departe de abundenţa de instrumente, voci şi influenţe de acolo. E genul de creaţie pe care am aştepta-o de la o trupă la început de carieră, doar că i-ar fi greu să surprindă blazarea unui cuplu de o anumită vârstă.

Acest release este extras de pe viitorul album al trupei californiene, "Let the Bad Times Roll", care va sosi pe 16 aprilie prin Concord Records. Single-ul titular a debutat în martie 2021, iar acest disc vine la 9 ani după "Days Go By", albumul din 2012 al grupului. Cele 12 piese noi au fost produse de Bob Rock, care a lucrat şi la ultimele 2 albume The Offspring. Grupul e compus din solistul Bryan "Dexter" Holland, chitaristul Kevin "Noodles" Wasserman, toboşarul Pete Parada şi noul basist "Todd Morse".

Compoziţia noilor melodiii începuse deja de 5 ani, dar artiştii nu s-au putut sincroniza pentru a le finaliza, decât în ultimii 2 ani. Iată tracklist-ul lui "Let The Bad Times Roll":

1. This Is Not Utopia (2:38)

02. Let The Bad Times Roll (3:18)

03. Behind Your Walls (3:21)

04. Army Of One (3:11)

05. Breaking These Bones (2:46)

06. Coming For You (3:48 )

07. We Never Have Sex Anymore (3:30)

08. În The Hall Of The Mountain King (1:00)

09. The Opioid Diaries (3:01)

10. Hassan Chop (2:20)

11. Gone Away (3:16)

12. Lullaby (1:12)

Iată ce a declarat solistul "Dexter" despre întârzierea lansării albumului:

Speram să avem discul gata probabil cu 5 ani în urmă, dar a durat mai mult să creăm ceva care să simţim că e puternic şi reprezentativ pentru trupă în cea mai bună lumină. Cred că asta e. Trebuia să se simtă ca un album potrivit înainte să îl lansăm. Nu avem un termen limită. Nu aveam nici măcar o casă de discuri, pluteam în eter. A fost o perioadă bună să profităm de trecerea timpului şi să producem albumul potrivit.

Cât despre inspiraţie pentru noul release, acesta este considerat succesor spiritual pentru piesa "Sh*t Is F*cked Up" din 2008, când lucrurile erau teribile în lume, dar iată că se poate mai rău, iar muzica reflectă asta.