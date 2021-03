"Let the Bad Times Roll" prezintă o tânără care e atacată de telefonul mobil, dar şi o altă victimă a halucinaţiilor induse de droguri luate în singurătate. Un tânăr gamer e atacat de pisicile din meme-uri, care trag cu lasere din ochi. Practic The Offspring a vrut să ne arate latura întunecată a izolării, cu o mare doză de umor, după un an de pandemie. Cea mai ciudată este ipostaza tânărului blond atacat de o gloată de saltimbanci, care aduc cu fanii Juggalo ai trupei Insane Clown Posse.

Nu lipseşte nici o reprezentare CGI a Coronavirusului care învăluieşte protagoniştii clipului spre final, punând capac chinului lor. Momentele amuzante includ hârtie igienică şi fotolii care cântă, dar şi un gândac uriaş cu masca pe chip. Conform disecţiei clipului realizată de către fani momentul dinspre final de video ar vrea să fie o aluzie la gloata care a atacat Capitoliul în luna ianuarie.

Punk rockerii vor lansa noul album pe 16 aprilie, acesta purtând tot numele "Let the Bad Times Roll". Acesta este al zecelea album de studio al formaţiei, iar el va sosi prin Concord Records. Noul disc a fost produs de Bob Rock, iar The Offspring este acum în componenţa Dexter Holland (chitară şi voce), Noodles (chitară), Pete Paradă (tobe) şi Todd Morse (bas). Iată cum arată tracklist-ul noului album:

1. This Îs Not Utopia

2. Leţ The Bad Times Roll

3. Behind Your Walls

4. Army of One

5. Breaking These Bones

6. Coming For You

7. We Never Have Sex Anymore

8. În The Hall of the Mountain King

9. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away

12. Lullaby

Aceste melodii au fost compuse şi înregistrate pe parcursul a câţiva ani la diferfite studiouri, inclusiv cel din Huntington Beach al formaţiei. Este primul release de la "Days Go By", LP lansat de The Offpsring în 2012. Grup reprezentativ pentru scena punk rock din sudul Californiei, The Offspring a vândut peste 40 de milioane de albume în toată lumea şi a ţinut peste 500 de concerte în ultimul deceniu. Primele piese pentru "Let the Bad Times Roll" au fost finalizate chiar din 2015, dar programul încărcat de concerte, unele dispute cu casa de discuri şi cu foşti colegi de trupă precum basistul Greg K au ţinut evoluţia muzicii în loc.

Formaţia este activă din anul 1984 şi a schimbat în special toboşari pe parcursul carierei. Cel mai mult a stat în grup Ron Welty, timp de 16 ani, înlocuit de Atom Willard în 2003 şi apoi de Parada.