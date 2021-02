După moartea lui Freddie Mercury, trupa Queen nu şi-a mai continuat parcursul muzical o bună perioadă de timp. Lucrurile aveau să se schimbe în 2009, atunci când Adam Lambert a cântat pentru prima oară cu Queen, iar în 2010 avea să devină solistul neoficial al formaţiei. Acum la un deceniu distanţă există şi perspectiva unui nou album Queen. Avem detalii în articol.

Proiectul Queen and Adam Lambert ne-ar putea oferi piese noi în viitorul apropiat. Chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor au recunoscut în cadrul unui interviu cu Classic Rock că se lucrează la muzică nouă. Queen ar fi încercat să înregistreze o piesă nouă cu Adam Lambert şi nu exclude chiar lansarea unui nou album. De la moartea lui Freddie Mercury în 1991, Queen a lansat un singur album şi anume "Made In Heaven" din 1995, care folosea înregistrări vocale şi de pian ale lui Freddie, lăsate neterminate de acesta.

Iată ce a declarat Roger Taylor despre acest proiect:

Am înregistrat o piesă pe care nu am finalizat-o. Nu îmi amintesc cum se numeşte. Cred că încă discutăm cum ar trebui să o numim. Era o piesă pe care am încercat să o adaptăm, care venise de la un prieten. Avea potenţialul de a fi o piesă mare, dar nu am reuşit să o finalizăm. Nu am reuşit să ajungem acolo.

O piesă "semi nouă" a debutat în 2020, de fapt un remake la "We Are the Champions" numit "You Are the Champions", dedicat celor care luptau cu pandemia din linia întâi. Roger Taylor se declară deschis la înregistrarea unui nou album, iar Adam Lambert se declară oricând pregătit să cânte pe un nou disc Queen. Întrebarea e cum vor reacţiona fanii, mai ales cei care îl divinizează pe Freddie, considerat de mulţi unul dintre cei mai mari vocalişti din toate timpurile.

Trebuie luată în calcul şi declaraţia lui Lambert din 2019, atunci când el a spus următoarele:

Lumea mereu întreabă dacă vrem să înregistrăm piese împreună. Nu sunt sigur că are sens, deocarece nu are fi Queen, pentru că pentru mine Queen este Freddie Mercury.

Formaţia şi-a mutat recent turneul european "Rhapsody" din 2021 în 2022 din cauza pandemiei Covid-19. Noul turneu începe pe 30 mai 2022.

Queen + Adam Lambert este numele oficial al proiectului muzical care include formaţia Queen, în componenţa Brian May şi Roger Taylor, plus solistul Adam Lambert. Basistul John Deacon a refuzat să facă parte din proiect din 1997 încoace. Este primul proiect pe termen lung după Queen + Paul Rodgers, încheiat în 2009. Totul a început atunci când Queen a cântat cu Adam Lambert la finala American Idol în 2009.

Au mai urmat concerte în 2010 şi 2011, apoi un turneu european în 2021 şi unul global în 2014. Alături de May, Taylor şi Lambert cânta şi clăparul SPike Edney, basistul Neil Farclough şi percuţionistul Tyler Warren.