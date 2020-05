Queen + Adam Lambert au lansat "You Are The Champions", reinterpretarea solidară a celebrei piese "We Are the Champions" - VIDEO

Queen + Adam Lambert au lansat o nouă iniţiativă caritabilă, publicând pe YouTube o reintepretare a piesei "We Are the Champions", sub numele de "You Are the Champions". Încasările vor merge spre Fondul de Solidaritate pentru combaterea Covid-19, al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru susţinerea celor din linia intâi. Puteţi asculta piesa şi viziona clipul său în articol.

"You Are the Champions" ni-i prezintă pe Bryan May, Adam Lambert şi Roger Taylor cântând din izolare. În acelaşi clip vedem filmări cu metropole ca New York-ul complet goale, pe timpul distanţării sociale şi izolării. Foarte multe secvenţe din acest material video sunt dedicate doctorilor din toată lumea, care fac dansuri pe TikTok în timpul liber sau dăruiesc flori pacienţilor. Vedem şi secvenţele deja virale cu oamenii care cântă la balcon pentru medici. Adam Lambert ne face cadou o vocaliză specială pe finalul piesei, arătându-şi amplitudinea vocală deosebită. Cei 3 artişti s-au conectat virtual din Marea Britanie şi Los Angeles pentru a reinterpreta legendara piesă Queen "We Are the Champions". Senzaţia pe care o lasă rezultatul este cu atât mai dulce-amăruie cu cât suntem în perioada când s-ar fi disputat finala Champions League, animată de aceeaşi piesă Queen ca imn oficial. Melodia are o încărcătură specială pentru Adam Lambert, fiind prima pe care a cântat-o alături de Queen în 2009 pe scena finalei American Idol. Brian May şi toboşarul Roger Taylor au susţinut de acasă în timpul carantinei diverse concerte live, iar chitaristul ne-a oferit şi un tutorial pentru secţiunea de chitară a piesei "Bohemian Rhapsody". Fondurile generat de "You Are the Champions" vor merge spre instruirea şi echiparea personalului sanitar pentru prevenirea, depistarea şi tratarea Covid-19, susţinând şi activităţile de cercetare pentru crearea de tratamente şi a unui vaccin. Reinterpretarea vine cu următorul mesaj: Vom depăși această provocare împreună. În aceste timpuri dificile, gândurile și mulțumirile noastre se îndreaptă către eroii din sistemul medical, care duc, în fiecare zi pentru noi, această luptă. Ei sunt campionii! Voi sunteți campionii! Iniţial piesa fusesese cântată live pe Instagram, dar acum a primit o versiune ceva mai şlefuită. Queen + Adam Lambert au fost nevoiţi să îşi reprogrameze turneul european din acet an pentru 2021.