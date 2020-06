VIDEO: O oră alături de Queen și Adam Lambert, cadoul oferit publicului în lipsa unui turneu în 2020

Queen și Adam Lambert își aduc publicul aproape cu un video de o oră, ce cuprinde cele mai frumoase momente live din turneele trupei. Chiar dacă pandemia a determinat anularea concertelor din 2020, show-ul trebuie să meargă înainte, așa cum spune și titlul cunoscutei piese Queen.

Pe 21 iunie, Queen și Adam Lambert ar fi trebuit să încheie turneul "The Rhapsody", ce cuprindea 27 de concerte pe continentul european. Turneul ar fi trebuit să debuteze pe 24 mai, în Italia, însă pandemia a dat peste cap toate datele anunțate inițial. "The Rhapsody" nu a mai avut loc vara aceasta, însă asta nu înseamnă că publicul nu se poate bucura de muzica trupei Queen.

Pornind de la dorința de a oferi publicului experiența unui concert Queen + Adam Lambert chiar și în lipsa unui turneu, formația a publicat pe YouTube un video de o oră și 7 minute, ce cuprinde cele mai frumoase momente din cadrul turneelor susținute până acum.

"Queen + Adam Lambert vor să demonstreze că și în aceste vremuri, show-ul poate merge înainte. Fiind forțați de coronavirus să amânăm mult așteptatul turneu "The Rhapsody" din vară, trupa dorește să vă ofere acces la un show online special în ziua în care ar fi avut loc ultimul concert din cadrul turneului, de pe Arena O2 din Londra", a transmis formația.

Clipul "Queen + Adam Lambert - Tour Watch Party" conține fragmente din concertele susținute la festivalurile Rock in Rio din Lisabona și Rio de Janeiro, Global Citizen Festival din New York, evenimentul Fire Fight Australia, festivalul Summer Sonic din Japonia, nelipsind nici participarea la iHeart Radio din Los Angeles și la Isle of Wight Festival. Din setlist fac parte piese ca "Somebody to Love", "Love of My Life" și "Hammer To Fall", precum și rarități precum "Love Kills" și "I Was Born To Love You".

VIDEO: Queen + Adam Lambert - Tour Watch Party

Turneul "The Rhapsody" a fost reprogramat pentru vara viitoare. Primele concerte Queen + Adam Lambert vor avea loc în mai 2021, urmând ca show-urile să continue până în luna iulie. Puteți consulta datele reprogramate ale turneului într-un articol anterior.