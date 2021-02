Adio Daft Punk! Duo-ul robotic se dizolvă după 28 de ani de existenţă

Pionierii muzicii electro Daft Punk au anunţat astăzi 22 februarie că povestea lor a ajuns la sfârşit. Într-un video de 8 minute intitulat "Epilogue", francezii şi-au anunţat retragarea, punând capăt unei poveşti muzicale de succes, care a reinventat muzica electronică şi le-a adus şi premii Grammy.

La 11 ani după ce au uimit pe toată lumea prin fuziunea de muzică electronică şi muzică orchestrală pe coloana sonoră a filmului "Tron: Legacy", artiştii se retrag de pe scenă. Duo-ul francez Daft Punk se înfiinţa în 1993 în Paris şi este compus din Guy-Manuel de Homem-Christo şi Thomas Bangalter. Multă vreme identitatea artiştilor a fost învăluită în mister, ei purtând mereu căşti robotice pe cap şi având identitatea unor roboţi din spaţiu, invocată des în povestea formată în jurul fenomenului Daft Punk.

Artiştii acordau foarte rar interviuri şi apăreau rar la TV sau în clipuri online. Cât despre noul clip, "Epilogue" este o recapitulare a carierei acestui duo, preluând scene din filmul SF "Electroma", realizat de Daft Punk în 2006. În ciuda faptului că grupul a lansat doar 4 albume de studio, el rămâne o piatră de temelie a muzicii electronice şi dance. Cele 4 albume sunt "Homework", LP-ul de debut din 1997, "Discovery" din 2001, "Human After All" din 2005 şi "Random Acces Memories" din 2013.

Muzica produsă de parizieni combină pop, funk, synthpop, hip-hop chiar, dar şi techno şi house. Sunt şi elemente de indie rock, iar videoclipurile sunt 50% din experienţa Daft Punk. Clipurile acestui duo au fost realizate de nume gigantice precum Spike Jonez, Michel Gondry sau Roman Coppola. Deseori combină animaţii, CGI şi imagini futuriste, psihedelice. Identitatea asumată de roboţi a început din 1999, iar roboţii sunt... muţi. Cei doi artişti nu au mai fost văzut de atunci decât extrem de rar fără căşti pe cap.

Mesajul de final "Epilogue" de la Daft Punk:

Printre cele mai mari hituri Daft Punk se numără "Around the World", "Da Funk", dar şi "One More Time", "Robot Rock" şi "Get Lucky". Această piesă le-a adus şi un premiu Grammy, iar artiştii au colaborat şi cu The Weeknd pentru albumul "Starboy", apărând pe single-ul titular la featuring, dar şi cu un cameo scurt în videoclip. Coloana sonoră din 2010 pentru "Tron Legacy" merita nominalizarea la Oscar şi a vândut sute de mii de copii. A primit şi câteva premii ale Asociaţiei de Critici de Film din SUA, dar şi o nominalizare la Grammy în 2012.