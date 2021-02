Sezonul 5 "La Casa de Papel" - Când începe și ce noi actori se alătură distribuției

În curând, fanii "La Casa de Papel" ("Money Heist") se vor despărți de personajele lor preferate. Anul acesta, serialul fenomen se întoarce pe Netflix cu ultimul sezon, după un record de vizualizări înregistrat cu sezonul anterior, care atingea în ianuarie pragul de 65 de milioane de vizionări.

La începutul lui iulie 2020, Alex Pina, unul dintre creatorii serialului, confirma că lucrează la scenariul sezonului 5, la scurtă vreme după, Vancouver Media anunțând că pregătirile pentru producție sunt în plină derulare. Filmările au început în august, pe parcursul lunilor ce au urmat fiind publicate diverse poze de pe platou, pentru a menține suspansul și a intriga publicul. Potrivit unei articol de pe Reddit, filmările s-au încheiat în ianuarie 2021.

Scenariul celui de-al cincilea sezon se anunță a fi unul incendiar. Potrivit lui Alex Pina, finalul serialului va pune mai toate personajele în situații limită, adrenalina urmând să fie dusă la cel mai ridicat nivel.

"Ne-am gândit aproape un an de zile la modalitatea în care vom despărți gașca. Cum să-l punem pe Profesor în dificultate. Cum să intrăm în situații care sunt ireversibile pentru majoritatea personajelor. Rezultatul îl veți vedea în cel de-al cincilea sezon "La Casa de Papel". Războiul ajunge la cele mai extreme și brutale niveluri, dar va fi, totodată, și cel mai memorabil și incitant sezon", a detaliat Alex Pina pentru Netflix, la rubrica "See What’s Next".