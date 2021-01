Urmăreşte documentarul lansat de Rage Against the Machine, "Killing In Thy Name" - VIDEO

Rage Against the Machine este una dintre trupele care au definit revolta anti sistem şi este un reper în integritatea muzicală, politică şi socială. Artiştii au lansat la început de 2021 un mini documentar de 15 minute care analizează oprimarea minorităţilor din SUA şi "ficţiunea legată de culoarea pielii". Îl puteţi viziona în articol.

"Killing In Thy Name" este numele acestui documentar regizat de către colectivul de artişti Ummah Chroma. Scopul acestei producţii este de a scoate la lumină relaţia dintre rasele umane care coabitează în SUA. Scurtul film ne prezintă şi istoria din spatele legendarei piese "Killing In the Name", care a definit cariera celor de la Rage Against the Machine. Formaţia din Los Angeles a fost mai mult decât un altfel de rock, o combinaţie de hip-hop cu rock alternativ şi un protest furios la adresa societăţii.

Pe parcursul acetui film vedem cum copiii învaţă despre istoria preconcepţiilor rasiale din SUA. Multe prejudecăţi legate de rase sunt analizate, pornind de la colonizarea Americii la sclavie şi exterminarea populaţiilor băştinaşe. Scurt metrajul include citate de la membrii formaţiei, care îşi oferă propria viziune cu privire la importanţa activismului şi utilizarea platformelor pentru a promova binele şi adevărul. Un exemplu este mama celebrului chitarist Tom Morello, Mary Morello. Aceasta s-a dedicat misiunii sale în viaţă, de a fi un profesor progresist, chiar dacă preda într-un liceu conservator şi şi-a inspirat elevii să provoace normele şi dogmele prin idei proprii.

Tot un profesor este şi amfitrionul acestui documentar, el purtând discuţii cu copiii pentru a demitiza "mitul pielii albe". Statele Unite sunt descrise drept "una dintre cele mai brutale societăţi din istoria lumii", conform Zack de la Rocha, solistul formaţiei. În producţia aceasta mai găsim şi citate din istorici şi luptători pentru abolirea sclaviei. Totul se încheie cu imagini de la un concert RATM şi la final primim şi o listă de lecturi recomandate.

Rage Against the Machine a surprins pe toată lumea atunci când s-a reunit în 2019, pentru turneul "Public Service Announcement", care ar fi trebuit să se desfăşoare înainte de alegerile din SUA. A fost amânat din cauza pandemiei din păcate.

Pentru cei şocaţi de coperta documentarului de mai sus, aflaţi că poza are o importanţă istorică. Este o operă de artă inspirată din poza unui bărbat lângă un munte de cranii de bizoni. Animalele au fost ucise în masă în anii 1800 pentru a îi înfometa pe amerindieni, lucru mai puţin menţionat de cărţile de istorie şi mai puţin cunoscut.