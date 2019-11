Rage Against the Machine se reuneşte şi trupa va avea concerte în 2020

Rage Against the Machine se pregăteşte de o reuniune, după cum au confirmat chiar apropiaţii trupei pe reţelele de socializare. Grupul fondat în 1991 s-a mai destrămat de câteva ori până acum, iar ultima reuniune a fost în 2011. 2020 pare să fei totuşi anul marii reuniri şi avem detalii în articol.

Publicaţia Forbes este principala sursă legată de reuniunea grupului de rock alternativ, oferind detalii despre turneul organizat anul viitor. Contul de Twitter oficial Rage Against the Machine a postat la rândul său o listă de concerte. Wayne Kamemoto, un asociat de ani buni al grupului a confirmat de asemenea reînfiinţarea RATM. Considerată o trupă a protestului contra autorităţii statale abuzive, cu o uşoară pasiune pentru socialism, Rage Against the Machine a rămas activ implicată în mişcările de protest din ultimii ani.

Fie şi numai prin prezenţa lui Tom Morello la evenimente ca Occupy Wall Street sau la reîncarnarea spiritului trupei sub forma lui Prophets of Rage. Totul a pornit atunci când un cont de Instagram cu ID-ul RageAgainsttheMachine a partajat o listă cu "datele turneului de reuniune din 2020". Erau indicate concerte în Texas, New Mexico, Arizona, ba chiar şi festivalul de la Coachella din California.

Aceeaşi fotografie apăruse şi pe contul de instagram al lui Tom Morello cu câteva zile înainte. Actriţa şi muziciana Juliette Lewis, care se află într-o relaţie cu toboşarul RATM, Brad Willik a dat like acelei postări a trupei. În plus, actriţa din "Natural Born Killers" a confirmat pentru o pagină de fani de pe Internet că reuniunea e reală.

Dovezile continuă. Rapperul Grandson a potat de asemenea un tweet cu câteva ore în urmă, confirmând că trupa a revenit pe scena muzicală. Cvartetul rock a mai avut un turneu cu 10 ani în urmă, dar ultimul său album are deja 19 ani vechime, clasicul "Renegade" din anul 2000. Grupul care combină rap metal, rap rock, funk şi nu metal are 4 albume în discografie, primul fiind "Rage Against the Machine" din 1992.

În 1996 sosea "Evil Empire", iar în 1999 apare "The Battle of Los Angeles". Componenţa clasică a RATM îi include pe Tim Commerford (basist, backing vocals), Zack de la Rocha (solist, compozitor), Tom Morello (chitarist, solist, compozitor) şi Brad Wilk (toboşar).