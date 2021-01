"Dexter" nu este doar criminal în serie, ci și muzician; trupa lui Michael C. Hall a lansat un nou single - VIDEO

Michael C. Hall dovedește că este un om multitalentat. De-a lungul anilor, a cucerit publicul și criticii cu memorabile interpretări actoricești, iar, mai nou, Hall vrea să se facă remarcat și în industria muzicală.

Noua melodie se numește "Armageddon Suite" și vorbește despre cum sfârșitul lumii te poate face să simți mai puternic anumite trăiri. Piesa este însoțită de un videoclip ce îi prezintă pe membrii trupei conducând pe drumuri de țară și prin păduri.

Michael C. Hall (voce), Peter Yanowitz (tobe) și Matt Katz-Bohen (clape) formează Princess Goes To The Butterfly Museum, o trupă avant-indie, ce a luat naștere în 2018. Membrii formației au în spate o serioasă experiență muzicală și scenică.

Yanowitz a fost membru în trupa The Wallflowers și a urcat pe scenă alături de alți muzicieni cunoscuți precum Yoko Ono, Billy Bragg sau Wilco. Katz-Bohen a lucrat cu o varietate de grupuri muzicale, printre care trupa Blondie. În ceea ce îl privește pe Hall, acesta este cunoscut pentru rolurile principale din serialele "Dexter" și "Six Feet Under", dar și pentru musical-uri ca "Chicago", "Cabaret" sau "Lazarus" (David Bowie).

După un EP de debut lansat anul trecut, Princess Goes To The Butterfly Museum va lansa la finalul lunii martie primul album de studio. Intitulat "Thanks For Coming", materialul conține 14 melodii, inclusiv single-ul "Armageddon Suite".

Tracklist "Thanks For Coming":

Intro Bombed Out Sites Nevertheless Thanks for Coming Too Cool to Care Armageddon Suite Moodarama Eat an Eraser The Deeper Down Sideways Angela Peacock Airhead Tomorrows Screams Cruel World (bonus track)

În ceea ce privește cariera actoricească, Michael C. Hall va intra din nou în pielea lui Dexter Morgan, într-o serie de 10 episoade produsă de Showtime. Noul sezon va fi o continuare a serialului original, care s-a încheiat în 2013, cu Dexter Morgan înscenându-și propria moarte într-un mod dramatic, astfel încât să poată începe o nouă viață ca tăietor de lemne. Acel final i-a dezamăgit pe fanii seriei, dar lucrurile se pot redresa odată cu noile episoade, ce sunt programate de lansare în toamna anului 2021.

VIDEO: Princess Goes To The Butterfly Museum - Armageddon Suite