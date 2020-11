Producătorii noului sezon "Dexter" au oferit detalii despre revenirea îndrăgitului personaj

Showtime a anunțat luna trecută că o revenire a serialului Dexter este în curs de desfășurare și, încet, publicul își face o idee mai bună la ce să se aștepte. Asta și pentru că echipa din spatele show-ului a făcut o serie de dezvăluiri. Află despre ce este vorba.

Marcos Siega se alătură echipei, semnând producția noului proiect și chiar regizând șase din cele 10 episoade, potrivit The Hollywood Reporter. Siega a mai colaborat în trecut cu producătorul principal, Clyde Phillips. Nu doar atât, dar a și regizat două episoade scrise de Phillips din seria originală. Siega a contribuit, în total, la 10 episoade din serialul original "Dexter" și este, de asemenea, cunoscut pentru activitatea sa în alte proiecte de succes, precum "True Blood", "Veronica Mars" și "The Following".

S-a confirmat, de asemenea, că noua serie nu are ca scop refacerea controversatului final, în care Dexter și-a înscenat în mod dramatic propria moarte, astfel încât să poată trăi o viață secretă ca tăietor de lemne în Oregon. Siega și Phillips intenționează să respecte modul în care s-a încheiat cel de-al optulea sezon, dar au spus că perioada îndelungată dintre sezoane le permite să înceapă de la zero. Astfel, sezonul nouă al show-ului va prezenta un Dexter care trăiește din nou în Miami sub o nouă identitate.

"Au trecut 10 ani, sau mai bine, iar show-ul va reflecta această perioadă de timp. În ceea ce privește finalul serialului, acesta nu va avea nicio asemănare cu modul în care originalul s-a încheiat. Este o ocazie extraordinară de a scrie un al doilea deznodământ pentru serialul nostru, iar Showtime a fost foarte concesiv în legătură cu asta", a comentat Clyde Philips.

Acest plan îl mulțumește și pe Michael C. Hall, care revine ca personaj principal. Se pare că nici actorul (ca și numeroși fani) nu a fost extrem de încântat de ultimul episod al serialului original. Este posibil ca aceste episoade viitoare să fie o modalitate de a încheia povestea într-o notă mai satisfăcătoare atât pentru fani, cât și pentru membrii distribuției.

Serialul "Dexter" a fost nominalizat de patru ori la Premiile Emmy la categoria "Outstanding Drama Series" și la Writers Guild Award pentru aceeași categorie. Michael C. Hall a primit cinci nominalizări la Premiile Emmy la categoria "Outstanding Lead Actor in a Drama Series", iar în 2010 a câștigat un premiu Globurile de Aur și un SAG Award pentru interpretarea lui Dexter Morgan.