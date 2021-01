"Te Cunosc de Undeva!" revine pe 6 februarie, "sezonul 16 se anunţă unul de senzaţie", potrivit Andreei Bălan

După mai puțin de două luni de la încheierea sezonului 15, populara emisiune "Te Cunosc de Undeva!" se întoarce pe micile ecrane. Începând cu 6 februarie, noi concurenți intră în scenă, sezonul al 16-lea promițând publicului o ridicare de ștachetă. Show-ul va putea fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00.

Juriul sezonului al 16-lea "Te Cunosc de Undeva!" va rămâne neschimbat, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan vor oferi în continuare puncte participanților. În acest sezon vor fi trei perechi de artiști, alți cinci concurenți urmând să performeze singuri.

Un concurent neașteptat al sezonului 16 "Te Cunosc de Undeva!" este fiul lui Ștefan Bănică, Radu. Va fi pentru prima oară când tânărul student la actorie va participa la un astfel de show de televiziune, după mai multe apariții în emisiuni ca "Chefi la Cuţite" și "Acasă de Crăciun".

"Oportunitatea asta pot să spun că a venit la fix, pentru că de abia terminasem cu Bacalaureatul și cu admiterea la UNATC și am spus că merge mână în mână cu actoria. Eu de mic am urmărit emisiunea, mi-a plăcut foarte mult, și am zis: <<Why not?>>", a declarat Radu Ștefan într-un interviu pentru Observator.